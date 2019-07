Google confirma falla en buscador y afecta a algunos usuarios del sistema Android

Con múltiples reportes en las redes sociales, varios usuarios han manifestado los inconvenientes que ha presentado el buscador de Google, debido a que no muestra los resultados cuando hacen una búsqueda desde sus dispositivos móviles.

Un grupo numeroso de cibernautas ha indicado que la falla del buscador afecta a las personas que utilizan la aplicación de Google y Chrome para Android.

“Somos conscientes de que, para algunas personas, es posible que nuestra página de resultados de búsqueda no se muestre completamente. Estamos trabajando activamente para resolver este error”, fue el mensaje que publicaron en Twitter, los desarrolladores del buscador.

We're aware that for some people, our search results page might not be fully rendering. We're actively working to resolve this bug.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) July 24, 2019