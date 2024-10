Google firma acuerdo para adquirir energía nuclear para alimentar sus centros de datos de IA

El acuerdo prevé que el primer reactor de Kairos Power estará en operación en 2030, seguido por otros en 2035. De momento, ninguna de las empresas ha dado detalles del costo del acuerdo ni de la ubicación de las nuevas centrales.

Google destaca que son necesarias nuevas fuentes de electricidad para apoyar el desarrollo de la IA y que este acuerdo ayuda a acelerar el desarrollo tecnológico, a la vez de que se impulsa la descarbonización energética.

Estudios recientes han alertado sobre el consumo de energía de los centros datos y han advertido que el creciente uso de la inteligencia artificial multiplicará en el gasto eléctrico.

The Wall Street Journal (WSJ) desveló que un tercio de las plantas de energía nuclear de Estados Unidos estaba en conversaciones con empresas tecnológicas para suministrar electricidad a nuevos centros de datos necesarios para satisfacer las demandas del auge de la inteligencia artificial.

El acuerdo de Google con Kairos Power corrobora esta tendencia que, para la compañía de Mountain View, complementa el uso de energías renovables como la solar y la eólica, y debe suponer el paso definitivo para alcanzar el objetivo de energía libre de carbono en todas sus producciones.

En 2023, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de Estados Unidos concedió un permiso a Kairos Power para la construcción de un nuevo tipo de reactor en Tennesse.

Según Google, la tecnología de Kairos Power utiliza un sistema de refrigeración por sales fundidas, que permite que el reactor funcione a baja presión, lo que posibilita un diseño más sencillo y asequible.

