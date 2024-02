El gigante tecnológico Google decidió interrumpir la generación de imágenes a través del sistema "Gemini" basado en tecnologías de inteligencia artificial, y comunicó que volverá "en breve" a lanzar una versión mejorada.

La compañía informó a través de las redes sociales la interrupción de ese servicio, tras las quejas y denuncias sucedidas durante los últimos días debido a las inexactitudes que se habían repetido en algunas imágenes y representaciones históricas.

A través de las cuentas que Google tiene en la red social X (@Google_Comms) la tecnológica informó de que ya están trabajando para solucionar los problemas que ha generado esa función de "Gemini" y su decisión, mientras se desarrollan esas mejoras, de "pausar" la generación de imágenes de personas hasta el lanzamiento de una versión "mejorada".

We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz

"Estamos trabajando para mejorar este tipo de engaños de forma inmediata", escribió la compañía en otra entrada en la misma red social tras las quejas de numerosos usuarios, e incidió en que aunque la generación de imágenes a partir de inteligencia artificial es en general algo bueno porque lo utiliza gente de todo el mundo, algo está fallando.

Entre las quejas repetidas durante los últimos días destacan las referidas a imágenes históricas, como las de soldados nazis con rasgos de otras razas muy diferentes a los europeos.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ