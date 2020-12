Google introduce a Baby Yoda en realidad aumentada

Ahora podrá disfrutar de la ternura de Baby Yoda en realidad aumentada. (Foto Prensa Libre: Forbes).

Para los fans de Star Wars y las historias paralelas de la saga —como el éxito de Disney+ The Mandalorian—, la buena noticia es que Google introdujo al personaje de Baby Yoda (menos conocido como Grogu o “The Child”) como una nueva criatura en realidad aumentada.

Para los que no están familiarizados con los objetos y animales en 3D que ofrece Google, recientemente el buscador por excelencia introdujo 50 nuevas criaturas de realidad aumentada (RA) —entre ellas, Grogu—.

Anteriormente solo era conocido como “El Niño”, hasta que Ahsoka Tano revela su nombre frente a un sorprendido “Mando” (Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal): Grogu. El tierno Baby Yoda que revolucionó las redes sociales desde su primera temporada estará de esta forma mucho más cerca de todos nosotros.

Baby Yoda en realidad aumentada

Puedes encontrar la criatura virtual poniendo “Grogu”, “The Child” o “Baby Yoda” en la búsqueda de Google de tu teléfono para obtener un panel de información del personaje.

Además del carrusel de imágenes estándar y la descripción de Wikipedia, hay una nueva tarjeta “Vea al niño en su espacio” con el botón “Ver en 3D”, disponible para las recientes versiones de Android o iOS.

Al presionar “Ver en 3D” obtienes un modelo tridimensional que se puede acercar/alejar y rotar, acompañado de sonidos que lo hacen más adorable de lo que ya es.

Estos efectos simplemente se reproducen en loop y no responden a nada en particular.

La animación se completa con los ojos parpadeantes del personaje, su cabeza inclinada y sus orejas moviéndose, así como con un ligero movimiento de su pequeño torso.

Din Djarin saying ‘Grogu’ with Grogu reacting to it#TheMandalorian

pic.twitter.com/bre7Bjq8IJ — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 30, 2020

Por supuesto, la diversión radica en colocar a The Child “en tu espacio” para fotos divertidas, videos y momentos virales.

Al igual que otros animales 3D, el tamaño predeterminado de Grogu coincide con su altura real en el programa.

Google tiene una larga historia de colaboración con la franquicia Star Wars. Recientemente lanzóThe Mandalorian AR Experience con Disney y Lucasfilm, para proporcionar una “aplicación de realidad aumentada de próxima generación optimizada para dispositivos 5G”, de acuerdo a la compañía.

Mientras tanto, los teléfonos Pixel anteriormente presentaron diseños de RA de Star Wars; incluso, The Last Jedi y Google Store ofrecieron una vez visores gratuitos de The Force Awakens en 3D.