Google prometió no utilizar su IA en armas, entonces, ¿por qué está invirtiendo en startups para la guerra?

En junio de 2018, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, hizo una gran promesa. En un blog titulado “IA en Google: nuestros principios”, Pichai dijo que Google no desarrollaría inteligencia artificial para “armas u otras tecnologías cuyo principal propósito o implementación sea causar o facilitar directamente lesiones a las personas”.

La promesa de Pichai no había surgido de la nada: a principios de ese año, los empleados protestaron por la participación de la empresa en el Proyecto Maven, una iniciativa del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) con un valor potencial de 250 millones de dólares al año y 15 millones de dólares durante 18 meses a Google, para utilizar IA para identificar edificios y otros objetivos “de interés” para los militares a partir de imágenes de drones. Los conocedores del gigante de Mountain View echaron humo. Más de tres mil firmaron una carta a Pichai, escribiendo: “Creemos que Google no debería estar en el negocio de la guerra”. Google finalmente dejó que el contrato caducara.

Pichai puede haber prometido que la inteligencia artificial de Google no dañaría a las personas, pero no dijo nada sobre Alphabet, la empresa matriz de Google. A fines de 2019, Pichai se convirtió en CEO de Alphabet mientras aún conservaba su trabajo como CEO de Google, y a través de inversiones de Google y su ala de capital de riesgo, GV (anteriormente Google Ventures), Alphabet todavía está en el negocio de la guerra.

GV se posiciona como un “fondo independiente impulsado por el rendimiento” con US$5.000 millones a cargo. Pero la empresa con sede en Mountain View, California, se separó de Google en 2009 y todo es dinero de Alphabet. Como dice en su sitio web, “GV es la rama de capital de riesgo de Alphabet” y Alphabet es el “único socio comanditario” de la empresa. (GV y Pichai rechazaron repetidas solicitudes de comentarios sobre esta historia).

Tanto Google como GV tienen participaciones minoritarias en empresas que suministran herramientas de vigilancia militar. En 2016, GV adquirió una participación en Orbital Insight, con sede en Palo Alto, y en 2017, Google adquirió acciones en Planet, con sede en San Francisco. Juntas, en los últimos tres años, las dos empresas han ganado al menos US$ 30,5 millones en contratos del Departamento de Defensa, junto con acuerdos con agencias de inteligencia espacial, para proyectos que podrían decirse que “facilitan directamente las lesiones”.

Orbital es una empresa de software fundada por el ex director de Google Books, James Crawford. Su inteligencia artificial analiza masas de imágenes satelitales, imágenes de drones y datos agregados de ubicación de teléfonos inteligentes de 800 millones de dispositivos en todo el mundo con el objetivo de decirles a los clientes qué ha cambiado físicamente en la Tierra y por qué es importante. Los usos son innumerables. Orbital podría, por ejemplo, rastrear los sitios nucleares de Corea del Norte o los campamentos de entrenamiento de los talibanes. Pero también tiene usos pacíficos como monitorear la deforestación en el Amazonas y mapear cuencas hidrográficas o barrios marginales urbanos en expansión. Obtiene sus imágenes de satélite de una variedad de proveedores, incluido Planet, su hermano de cartera de Google.

Planet, que fue fundado por ingenieros de la NASA, tiene 150 satélites de imágenes en órbita, afirmando que constituyen la constelación de satélites de imágenes de la Tierra más grande del mundo. La gran venta de Planet es la capacidad de enviar pequeños satélites al espacio de forma rápida y económica. Tiene Doves, aproximadamente del tamaño de una barra de pan, y satélites Skysat, aproximadamente del tamaño de una mininevera. Ambos son capaces de transmitir imágenes de alta calidad a la tierra. La puesta en marcha fue valorada en casi US$1.800 millones después de una ronda de financiación de 2018, según datos de PitchBook. Google adquirió el 16% de la empresa, después de vender su filial de imágenes satelitales Terra Bella a Planet en 2017, que ahora se ha diluido al 13%.

Ambas empresas trabajan con el ejército de lo Estados Unidos y varias agencias de inteligencia. Planet tiene contratos con agencias de inteligencia espacial, incluida la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, una agencia de apoyo al combate del Departamento de Defensa. Orbital le apuesta a trabajar en ese controvertido Proyecto Maven, según dos ex empleados.

Los registros de contratación del gobierno muestran que entre febrero de 2017 y julio de 2020, Orbital recibió US$10 millones para desarrollar tecnología de inteligencia artificial para un programa del Departamento de Defensa llamado Datahub. El Datahub tomaría imágenes satelitales y “rastrearía los patrones de vida del enemigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el clima y día / noche en grandes áreas de responsabilidad a la velocidad de la máquina”, según los documentos presupuestarios del Pentágono. La inteligencia resultante se utilizaría para acelerar un enfoque táctico del Departamento de Defensa conocido como Find-Fix-Finish-Exploit-Analyze (F3EA), mediante el cual un objetivo es encontrado, rastreado, capturado o asesinado, interrogado y luego realizado un análisis para determinar oportunidades futuras. . La inteligencia derivada de Datahub también se utilizaría para automatizar el despliegue de armas del Departamento de Defensa “para ataques de precisión oportunos”.

Las inversiones amenazan con ser problemáticas para Google y Alphabet, incluso cuando se realizan a distancia a través de su rama de capital de riesgo “independiente”. Google ha tropezado repetidamente al tratar de cumplir con las expectativas de su fuerza laboral idealista. Estaban los proyectos Project Maven y Project Dragonfly en 2017, cuando Google planeó una herramienta de búsqueda que venía con censura china incorporada. Luego hubo protestas internas por los contratos con las agencias de inmigración que ayudaron a promulgar las políticas de la administración Trump en 2019. Solo en diciembre, la salida del investigador de Google Timnit Gebru, que estaba investigando un posible sesgo racial en AI, provocó un altercado público. Gebru afirmó que la habían despedido por publicar frustraciones sobre la retractación de uno de sus papeles. Más de 2500 empleados de Google han firmado una petición exigiendo que su empleador sea transparente sobre el despido de Gebru.

Un portavoz de Google dijo: “Cuando hacemos nuestra debida diligencia antes de cualquier inversión, trabajamos con los emprendedores para comprender su tecnología, planes comerciales y equipo y, cuando corresponde, buscamos coherencia con los Principios de IA que anunciamos en 2018”.

GV ha participado en todas las rondas de recaudación de fondos de Orbital desde que se fundó la compañía de imágenes satelitales en 2013. GV participó en una ronda de la Serie A de US$ 9 millones en 2015 y luego, en 2016, lideró una inversión de capital de US$ 15 millones como parte de la Serie B. Ha invertido en los cuatro aumentos de Orbital, el más reciente fue una Serie D de US$ 50 millones en noviembre de 2019. En total, Orbital ha recaudado US$ 130 millones, más recientemente a una valoración de US$ 480 millones, según datos de PitchBook. Forbes estima que GV tiene una participación de aproximadamente el 13% en la puesta en marcha, que Forbes nombró como una compañía Next Billion-Dollar en 2017. Sequoia es el mayor accionista externo con más del 20%, según una fuente familiarizada con las inversiones.

Desde el principio, Orbital ha trabajado en proyectos humanitarios. Con el Banco Mundial, intenta cuantificar la pobreza contabilizando nuevos edificios, carreteras y tierras agrícolas en los países menos desarrollados. Mantuvo un seguimiento de los bosques del mundo con el Instituto de Recursos Mundiales. Y tan recientemente como el año pasado, su IA estaba monitoreando la expansión de los campos de “reeducación” de China en la región de Xinjiang.

Pero la gran cantidad de dinero en el juego geoespacial reside en las arcas del gobierno y, además de su trabajo altruista, Orbital ha forjado numerosos vínculos con agencias de inteligencia y militares de Estados Unidos. In-Q-Tel, el brazo de inversión de la CIA, proporcionó US$ 5 millones de financiamiento (a través de una orden judicial) en 2015. Poco después, un puñado de empleados de In-Q-Tel se mudó a Orbital y el socio gerente del fondo, George Hoyem, se convirtió en observador de la junta. , según Crunchbase. Entre los asesores de Orbital para asuntos del gobierno federal se encuentra Robert Cardillo, ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Y a fines de 2019, firmó un acuerdo con Booz Allen Hamilton, la consultora Beltway con profundos vínculos con la comunidad de inteligencia, para suministrar sus herramientas rápidamente a través de Booz’s Modzy, una especie de tienda de aplicaciones para servicios de inteligencia artificial del gobierno.

No todo el mundo dentro de Orbital estaba contento con sus vínculos con el ejército. El propio compromiso ético de Orbital establece: “No desarrollamos ni toleramos ninguna intención de dañar a la humanidad, el medio ambiente y / o la sociedad”. Según un antiguo miembro del personal, Orbital dijo que su tecnología no se aplicaría a cosas como “bombardeo”, pero “una vez que identifiques … un edificio, [el gobierno] hará lo que quieran con él”. Aunque no tenían problemas con la ética de trabajar con los militares, sentían que era “una tontería inventar estas reglas falsas … simplemente llámalo como es”. El ex empleado agregó que la empresa pasó de “salvar chimpancés en Indonesia” a “encontrar objetivos en Afganistán”.

“Las únicas personas que realmente quieren pagar mucho dinero por los datos satelitales son los gobiernos”.

Un ex ingeniero de software agregó que el trabajo de defensa era “un gran problema porque hay mucho dinero en hacer cosas que algunas personas podrían considerar poco éticas”. El ex empleado dijo que en Silicon Valley es “difícil atraer empleados aquí a una empresa que será … dependiente del ejército de los Estados Unidos”. Reconocieron que la empresa había intentado evitar “las cosas malas, pero si ha pedido prestados US$ 120 millones a otras personas, está un poco presionado a cumplir”.

Orbital se negó a proporcionar ejecutivos para una entrevista. Un portavoz de Orbital dijo que “algunos empleados … expresaron su preocupación por el trabajo del gobierno”, pero agregó que la compañía tiene una junta de ética, dirigida por el fundador Crawford, que revisa cada contrato. Cuando un gobierno quiso volar drones más allá de los barcos y usar Orbital para el reconocimiento facial, por ejemplo, Orbital se negó a hacer el trabajo, ya que no rastrea a las personas. El portavoz agregó que había “completado con éxito” su trabajo en el programa Datahub, pero se negó a ofrecer más detalles o comentar sobre cualquier posible incumplimiento de su propia postura ética.

Con respecto a su trabajo general del Pentágono, el portavoz agregó: “El trabajo de Orbital Insight con el Departamento de Defensa de EE. UU. Ayuda a la agencia a enfocarse en el mundo físico y monitorear la actividad global para que puedan evitar sorpresas y abordar situaciones críticas de manera proactiva. Detección precisa de cambios y La imagen de lo que está sucediendo en el terreno es esencial para mantener nuestro país seguro y protegido con respuestas de seguridad y comunicación efectivas “.

Es posible que Orbital ya no funcione en Datahub (los ex empleados senior dicen que la compañía perdió el contrato), pero la startup continúa buscando activamente trabajo en el gobierno. Los registros oficiales muestran que desde 2018, Orbital ha gastado US$ 300,000 en cabildeo del Congreso, hablando con los legisladores sobre los usos de la IA geoespacial. Y en julio de 2020, firmó su mayor contrato gubernamental conocido públicamente hasta la fecha: un acuerdo de US$ 22 millones con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyos detalles fueron obtenidos por Jack Poulson, un ex profesor de matemáticas de Stanford que solía trabajar en Google hasta que renunció a los planes de los motores de búsqueda chinos, y ahora dirige el gran equipo de investigación tecnológica Tech Inquiry. Los documentos del contrato, obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), indican que CBP está utilizando herramientas orbitales para analizar datos provenientes de drones, globos de vigilancia y satélites que monitorean señales de radiofrecuencia. Según los registros del contrato, el trabajo fronterizo de Orbital combinará la clásica “vigilancia geoespacial” con la ayuda de búsqueda y rescate, esta última cubierta por un contrato separado de US$ 3 millones. Un portavoz de Orbital dijo que se trataba de un proyecto de investigación y desarrollo con CBP que busca “prevenir la pérdida de vidas de las personas varadas a lo largo de la frontera sur y brindar a los oficiales más conciencia de la situación en áreas remotas”. Un portavoz de CBP dijo que el caso de uso “principal” era la búsqueda y el rescate.

Planet ha recaudado incluso más dinero que Orbital, por encima de 400 millones de dólares desde que se fundó en 2010. Sus satélites Doves, que capturan paseos en órbita en la parte posterior de lanzamientos de SpaceX y Rocket Lab, monitorean toda la masa terrestre de la Tierra y grandes trozos sus océanos, incluidas las partes costeras del Mar de China Meridional y el Golfo Pérsico, todos los días.

Al igual que Orbital, el negocio de Planet es una combinación de contratación humanitaria, del mercado privado y del gobierno. Entre sus proyectos gubernamentales se encuentran US$ 20 millones en contratos de imágenes satelitales de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. En los últimos tres años, completó una combinación de estudios y pilotos con la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, buscando la mejor manera de usar sus imágenes satelitales en tierra y mar, en contratos por valor de más de US$ 15 millones.

Planet espera expandir significativamente su colaboración con la inteligencia de Estados Unidos en los próximos años, haciendo una oferta por el lucrativo contrato EnhancedView. Administrado por la Oficina Nacional de Reconocimiento, los contratistas de EnhancedView proporcionan al gobierno de Estados Unidos imágenes de satélite comerciales. Durante los últimos diez años, la mayor parte del dinero de EnhancedView se ha destinado al proveedor de inteligencia satelital y geoespacial Maxar Technologies, que gana US$ 300 millones al año con el acuerdo. Actualmente, la constelación de Skysats y Doves de Planet se está probando para ver cómo se comparan con los satélites de Maxar. “Creemos que podremos ofrecer un excelente nivel de desempeño y servicio al gobierno de los Estados Unidos”, agregó el portavoz de Planet.

Al igual que con Orbital, tres ex empleados de alto nivel dicen que hubo cierta confusión interna en Planet por su trabajo con el ejército, alegando que una pequeña cantidad de personal se fue como resultado. “Inicialmente, eran muy altruistas. Lanzaban satélites para beneficio de todos en el mundo ”, dijo un ex miembro del personal. “Luego descubrieron que, en realidad, las únicas personas que realmente quieren pagar mucho dinero por los datos satelitales son los gobiernos”. Otro ex empleado dijo que pensaban que Planet estaba en contra de hacer trabajo de inteligencia, pero el giro fue un “desvío” y una de las razones por las que se fueron.

El portavoz de Planet dijo que no hubo tal cambio, que sus primeros clientes fueron con agencias militares y de inteligencia, y que “no tiene ningún registro interno de ningún empleado que haya dejado Planet debido a nuestro trabajo con los gobiernos”. Señaló a Forbes el código de ética de la empresa en el que dice: “Nuestros socios no pueden utilizar nuestros productos para realizar acciones adicionales que patrocinen daños, abusos, agresiones, violencia u otras violaciones de los derechos humanos”. La compañía también tiene un Comité de Ética que “revisa los compromisos con los clientes potenciales o existentes en busca de cuestiones éticas” y ha rechazado los contratos potenciales del sector público y privado debido a preocupaciones morales. Planet se negó a proporcionar información sobre cuáles eran esos contratos.

Un ex empleado de Planet centrado en el trabajo del gobierno dijo que la empresa caminaba por “una línea fina”. “Lo que dice su declaración [ética] y luego lo que hace el gobierno con lo que les venden no está realmente en su prerrogativa de controlar”, agregaron.

Todos estos complicados dilemas éticos no han impedido que las empresas Alphabet de Pichai inviertan más en el mercado geoespacial. GV también está respaldando un ambiciones menos probadas, participando en rondas de US$ 40 millones y US$ 35 millones en 2018 y 2020 para SpinLaunch. La startup tiene una idea novedosa para poner satélites en órbita, utilizando lo que equivale a un brazo giratorio gigante que lanza satélites con un martillo al espacio. Gracias al dinero de Alphabet y a un contrato de US$ 2.5 millones de 2019 con el programa de lanzamiento receptivo pequeño de la Unidad de innovación de defensa del Departamento de Defensa, la tecnología aún no probada de SpinLaunch pronto podría ser responsable de ayudar al Pentágono a desplegar aún más satélites espías militares para monitorear el planeta.

Cuando Pichai expuso los principios de inteligencia artificial de su empresa, adoptó un tono utilitario al describir sus límites proteicos. “Cuando exista un riesgo material de daño, procederemos solo cuando creamos que los beneficios superan sustancialmente los riesgos e incorporaremos las restricciones de seguridad adecuadas”, escribió. Pero no es competencia de Google aplicar esas restricciones no especificadas a las empresas en las que invierte ni a sus clientes militaristas.

