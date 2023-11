GPT-4 Turbo: el nuevo modelo de inteligencia artificial más poderoso que ChatGPT

Además, aceptará entradas de unas 300 páginas, lo que en principio serviría para poder resumir libros enteros.

La compañía introdujo también un portal propio para que los desarrolladores de aplicaciones que utilizan GPT puedan ofrecer sus productos, lo que les permitirá ganar dinero en función de cuántas personas los descarguen.

Por último, todos los productos de OpenAI, como el generador de imágenes DALL-E, estarán disponibles a través de ChatGPT, por lo que el “chatbot” se podrá utilizar para generar imágenes, para hacer búsquedas en documentos PDF o para navegar por internet.

El nuevo modelo de GPT está ya disponible para desarrolladores y se hará público en las próximas semanas.

Los anuncios de este lunes 6 de noviembre muestran los intentos de OpenAI por desmarcarse de la competencia y afianzar su posición en un mercado en el que se enfrenta a gigantes como Google o Meta.

Sin embargo, en el evento, el director ejecutivo y cofundador de la empresa, Sam Altman, confirmó que por el momento su equipo no está trabajando en un GPT-5 para suceder al actual GPT-4, que fue lanzado en marzo pasado, aunque tienen intención de hacerlo.

