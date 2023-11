GraphCast: La herramienta con inteligencia artificial de Google que hace pronósticos meteorológicos en menos de un minuto

Predice decenas de variables meteorológicas a 10 días en todo el planeta en menos de un minuto, aseguran.

Los detalles se publican en la revista Science. GraphCast -con código abierto- “da un importante paso adelante en la inteligencia artificial (IA) para la predicción meteorológica, ofreciendo pronósticos más precisos y eficientes, y abriendo caminos para respaldar la toma de decisiones críticas”, señalan los autores, entre los que se encuentran los españoles Álvaro Sánchez González y Ferran Alet.

En la actualidad, los pronósticos generalmente se basan en lo que se denomina predicción meteorológica numérica (NWP, en sus siglas en inglés), que comienza con ecuaciones físicas cuidadosamente definidas que luego se traducen en algoritmos ejecutados en supercomputadoras.

Aunque este método tradicional ha sido un “triunfo de la ciencia y la ingeniería”, diseñar las ecuaciones y los algoritmos lleva mucho tiempo, exige gran experiencia y costosos ordenadores para conseguir pronósticos precisos, explica en su blog DeepMind, que defiende que el aprendizaje profundo ofrece un enfoque diferente.

Se trata, agrega, de usar datos en lugar de ecuaciones físicas para crear un sistema de pronóstico del tiempo.

To make AI-powered weather forecasting more accessible, we have released GraphCast’s code and weights.

From tailoring the model for specific phenomena to optimizing it for different regions, we’re excited to see how it could be used to benefit society: https://t.co/ygughpkdeP

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) November 14, 2023