Guatemalteca queda en el top 10 de la  Competencia Mundial de Microsoft

Carmina Solares Serrano del Colegio Bilingüe Vista Hermosa obtuvo el 7º lugar en la categoría de Microsoft Excel y recibió una mención honorífica en la Competencia Mundial de Microsoft Office Specialist, en Orlando, Florida, EE.UU, en donde compitió con más 140 estudiantes entre 13 y 22 años de diversos países.

“Fue una competencia emocionante, principalmente el poder convivir con gente de todo el mundo. En la ceremonia quedé en shock cuando escuché que quedé en el séptimo lugar. Aun al haber terminado la ceremonia, seguía sin sentir que era real. Fue una experiencia increíble de la cual estoy muy agradecida y sé que me abrirá muchas puertas en el futuro”, señaló Carmina Solares.

Los guatemaltecos Juan Pablo Cabrera Durán del Colegio San José de los Infantes y Sheila Estefanía Morales García de Colegio Montano Cortijo también compitieron en las categorías de Word y PowerPoint, respectivamente.

Los tres estudiantes primero compitieron en la competencia nacional organizada por ETC Iberoamérica en mayo de este año para clasificar a la competencia mundial que busca promover las habilidades tecnológicas en las aplicaciones de ofimática de Microsoft.

“Reconocemos el enorme esfuerzo y dedicación de los tres estudiantes. Han puesto el nombre de Guatemala muy en alto. Nuestro compromiso como ETC Iberoamérica sigue firme para continuar formando a más jóvenes con un alto sentido de liderazgo y pensamiento crítico, que responda a las demandas tecnológicas tan cambiantes”, señaló Brenda Nova, gerente regional de ETC Iberoamérica.

Durante la Competencia Mundial Microsoft Office Specialist, Certiport a Pearson VUE Business entregó a ETC Iberoamérica el reconocimiento Global Partner of the Year (Socio Global del Año), quien ha sido su socio por casi 20 años, “durante este tiempo.