Guatemalteco destaca en Tekken7 en el Campeonato Mundial de Esports en Rumania

“Estoy muy agradecido con Dios y mi familia por todo el apoyo que me dieron”, dijo el guatemalteco, quien participó en los cuartos de final este viernes. A la vez comentó que tuvo la oportunidad de convivir con los mejores jugadores del mundo.

García superó a los seleccionados de Marruecos en los dieciseisavos de final y de Estonia en octavos, pero no logró ganarle al representante de Australia por lo que se quedó en los cuartos de final. Al comienzo, en la fase de grupos García había logrado derrotar a jugadores de Azerbaiyán y Líbano. Frente a Indonesia y Kenia perdió. Pero logró ganarle a Macedonia del Norte y así logró avanzar.

Sin embargo, el guatemalteco Jinkaz está entre los mejores 16 del mundo y en segundo lugar de Latinoamérica, de los 15 países participantes de esta región.

García comenta que fue una “pelea reñida” y describe que el nivel de la competencia es muy fuerte. Fueron clasificados en grupos de seis integrantes, cuyo ganador avanzaba a las finales. Mientras los segundos y terceros lugares iban a un play off y si ganaban pasaban a la ronda 32.

“Es una grata oportunidad para mí, me siento muy contento, con muchas ganas de regresar a mi país, de compartir todas las experiencias vividas con mi comunidad y mi familia, principalmente con mi comunidad de Tekken7 que es la que pertenezco y hay competidores muy fuertes en Guatemala”, dijo Jinkaz.

“En estos días, al menos me he enfrentado a 25 jugadores”, afirma García, entre ellos los seleccionados de Pakistán (el número 1), Corea, Francia y Perú, comenta. “He aprendido nuevas estrategias y estilos. He hecho nuevos amigos, algunos ya los conocía de manera remota, en general aprovechando al máximo la oportunidad”, cuenta Raúl. Desde el 22 están en Rumania y comenta que le gustó mucho la ciudad de Iasi, aunque hacía un poco de calor.

“Estoy agradecido de poner el nombre de Guatemala en alto y esperando nuevas oportunidades tanto para mí como para los demás integrantes de mi comunidad y de los jugadores de esports de Guatemala”, concluyó García.

Representación guatemalteca

En los últimos tres años, Guatemala ha tenido una buena representación. Este año asistieron siete jugadores quienes compitieron en la fase de grupos, explica Pablo Melgar, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos de Guatemala.

Representaron al país en la selección de CSGO de Guatemala: Jonathan Urrutia (AnTy), Cristian Roblero (Thiman), Anthony Barrientos (StAgE), Cesar Moscoso (Fearest1) y Luis Morales (mitiS). En eFootball el seleccionado guatemalteco fue Walter Morales (Walto).