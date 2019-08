Hackean la cuenta de Jack Dorsey, el CEO de Twitter

La cuenta de Twitter de Jack Dorsey, cofundador y CEO de la compañía, fue hackeada a eso de las 13.30 hora de Guatemala.

De acuerdo con el portal TechCrunch, en la cuenta @jack aparecieron una docena de tuits, algunos con connotaciones raciales.

Dorsey tiene 4.2 millones de seguidores.

Twitter confirmó lo ocurrido, aunque utilizó el término cuenta “comprometida” e informó que ya está en investigación.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019