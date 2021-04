Helicóptero Ingenuity consigue volar con éxito en Marte

La NASA hizo volar el lunes con éxito el helicóptero Ingenuity en el cielo de Marte, según datos enviados por el aparato desde el planeta rojo.

“Los datos del altímetro confirman que Ingenuity ha realizado el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta”, anunció un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Reacción mientras la sala de control de la agencia aeroespacial vitoreaba.

En un breve video grabado desde el rover Perseverance se podía ver al helicóptero de 1.8 kilogramos volando tres metros sobre la superficie marciana, y luego volviendo a tierra firme.

"We've been talking for so long about our Wright brothers moment. And here it is."

MiMi Aung, #MarsHelicopter Project Manager, takes a moment to thank the @NASAJPL team following the news of the successful Ingenuity test flight: pic.twitter.com/qeoQnOdXiK

