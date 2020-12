Hyrule Warriors: acción vertiginosa en el universo de Zelda

Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de aventuras lanzado para Nintendo Switch y, según la opinión de los aficionados, uno de los mejores juegos de la serie Zelda.

Con Hyrule Warriors: la era del cataclismo, Nintendo presenta ahora un juego de acción que está ambientado en el mismo mundo fantástico de la famosa serie y que promete un reencuentro con muchos personajes queridos.

Situado cronológicamente cien años antes de los eventos de Breath of the Wild, La era del cataclismo relata el surgimiento del demonio Ganon, que amenaza con devorar todo el continente de Hyrule. Los jugadores encarnarán a héroes tales como el legendario guerrero Link e intervendrán para detener a Ganon y sus legiones de monstruos.

Como su nombre lo indica, Hyrule Warriors es un derivado de la serie Dynasty Warriors. Esto significa que, a diferencia de otros juegos de “Zelda”, esta nueva entrega no se basa tanto en grandes historias y complicados rompecabezas, sino en feroces batallas llenas de acción.

En un mapa, los jugadores pueden elegir la batalla que van a librar a continuación. Una vez que se gana una batalla, se desbloquean más misiones.

Al mismo tiempo, Link y los demás héroes pueden mejorar sus habilidades y reunir nuevos poderes, incluyendo bombas o la capacidad de congelar a los enemigos, que ya se conoce de Breath of the Wild.

En las batallas, los enemigos siempre son mayoría, pero casi nunca se está completamente solo: en el transcurso de la aventura, los jugadores se encuentran con más héroes del universo “Zelda” que se unen a Link y Zelda para vencer al enemigo.

En el campo de batalla pueden luchar varios héroes al mismo tiempo, y se puede cambiar entre ellos con solo pulsar un botón.

Hyrule Warriors: era del cataclismo combina la atmósfera única del juego de rol Legend of Zelda: Breath of the Wild con un trepidante juego de acción, incluyendo los hermosos gráficos que parecen dibujados a mano y la soñadora banda sonora con música de piano.

A pesar de ser un juego de acción, algo desconocido en el universo Zelda, sus aficionados no podrán resistir la tentación de probarlo.

Hyrule Warriors: era del cataclismo, de Omega Force y Nintendo, está disponible para Nintendo Switch y está aprobado para jugadores a partir de 12 años.