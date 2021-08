Instagram exigirá a sus usuarios compartir su fecha de nacimiento (la seguridad y las condiciones para usar la app)

Instagram agregó que estos cambios solo afectarán a aquellos usuarios que no hayan compartido con anterioridad su fecha de nacimiento. Además, esta será una condición para seguir usando la app.

“Hemos dejado claro que queremos hacer más para crear experiencias más seguras y privadas para los jóvenes. Para hacer eso, necesitamos saber cuántos años tienen todos en Instagram, por lo que comenzamos a pedirle a las personas que compartan su cumpleaños con nosotros si no lo han compartido anteriormente”, publicó la compañía en un comunicado.

Le puede interesar Toxic Positivity: compararnos con Instagram no hace bien Agencia DPA 14 de julio de 2021 a las 05:00h

“Este trabajo comenzó hace unos años cuando comenzamos a pedirle a la gente su cumpleaños. Si bien tenemos cumpleaños para la mayoría de las personas en Instagram, para obtener una imagen más completa, estamos introduciendo dos nuevos cambios. Estos cambios solo se aplican a las personas que aún no han compartido su fecha de nacimiento”, agregó Instagram.

Lea también: Por qué las redes sociales buscan sintonizar con la tendencia del solo audio (y cuál es el panorama para el usuario)

La compañía también dijo que están conscientes de que algunos usuarios podrían ingresar una fecha falsa, por lo que está desarrollando una nueva tecnología basada en inteligencia artificial para abordar esa acción.

Las notificaciones

“Primero, comenzaremos a pedirte tu cumpleaños cuando abras Instagram. Le mostraremos una notificación varias veces y si no nos ha proporcionado su fecha de nacimiento en un momento determinado, deberá compartirla para seguir usando Instagram. Esta información es necesaria para las nuevas funciones que estamos desarrollando para proteger a los jóvenes”, dijo la compañía.

Además: El lado más oscuro de OnlyFans (y por qué cambió tras una investigación de la BBC)

“En segundo lugar, si ve pantallas de advertencia colocadas en las publicaciones, le pediremos su cumpleaños antes de que pueda ver la publicación. Estas pantallas no son nuevas y ya las mostramos en publicaciones que pueden ser sensibles o gráficas, pero actualmente no pedimos su cumpleaños cuando vemos estas publicaciones. Ahora, comenzaremos a pedir tu cumpleaños en algunas de estas pantallas si no lo has compartido con nosotros anteriormente”, agregó Instagram.