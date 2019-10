Instagram podría habilitar los mensajes directos en la versión web

Con un constante trabajo, los desarrolladores de Instagram incorporan actualizaciones para que la aplicación sea del interés de sus usuarios.

Recientemente se anunció que Instagram permite crear chats de grupo a través de las historias y de la adaptación de su modo oscuro. Sin embargo, necesitan innovar para facilitar la interacción a los más de 500 millones de usuarios que utilizan la app.

Instagram podría implementar el envío de mensajes directos a través de su interfaz web.

Jane Manchun Wong, una desarrolladora y experta en código de aplicaciones, descubrió recientemente lo que planea Instagram.

No es la primera vez que Wong adelanta los trabajos de la aplicación. En esta ocasión la experta mostró las características del posible funcionamiento de los mensajes directos a través de la interfaz web.

Instagram is working on Direct for the desktop website pic.twitter.com/2Yc0T94wh1

Las capturas que Wong compartió en sus redes sociales muestran la apariencia de los mensajes directos de Instagram a través de la versión web, la cual es similar a la interfaz de Facebook Messenger en la web.

I managed to get the rest of Instagram Direct for desktop web to show up pic.twitter.com/oN7N2He6Eh

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019