iOS 18: Cuándo estará disponible y en qué dispositivos será compatible

¡La espera termina! Recientemente, se anunció que iOS 18 llegará a los modelos de iPhone 16, al iPhone 15 Pro y al iPhone 15 Pro Max con Apple Intelligence.

Según información oficial, Apple Intelligence se basa en el contexto personal del usuario para ofrecerle soluciones personalizadas y efectivas. Esta se podrá integrar a los dispositivos para facilitar tareas y proteger los datos.

“iOS 18 hace que el iPhone sea más personal, capaz e inteligente que nunca. Desde nuevas formas de personalizar tu experiencia hasta el poder de Apple Intelligence, este será el sistema operativo más personalizado que jamás hayamos desarrollado”, menciona Greg Joswiak, vicepresidente de marketing mundial de Apple.

Se trata de uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados durante 2024.

Este sistema operativo estará disponible a partir de este 16 de septiembre de 2024, según información oficial de la marca y medios internacionales.

De acuerdo con Apple, estos son los dispositivos compatibles con dicho sistema:

iOS 18 makes iPhone more personal, capable, and intelligent than ever! From new ways to customize your experience to the power of Apple Intelligence, this will be the most personalized operating system we’ve ever developed. pic.twitter.com/Di7BlweiSX