Juegos innovadores creados por guatemaltecos

La creación del mismo ha pasado fronteras y hoy llega a distintas partes del mundo. Según el estudio TGI que se realiza a nivel global por Kantar IBOPE Media sobre los usuarios de internet y los juegos, dos de cada diez personas poseen videojuegos en Guatemala.

Incluso este pasatiempo ha llegado a convertirse en un deporte profesional para algunos guatemaltecos quienes participan en torneos internacionales.

En el mundo de los videojuegos también están los creadores. Aquí algunas de las propuestas novedosas que han surgido en Guatemala, la mayoría de ellos están disponibles.

Un juego reciente de Selva Interactive. Dirija un enjambre de robots inteligentes en su lucha por salvar el mundo. Extraiga recursos, gestione y defienda varias bases. Embárquese en expediciones, lucha en batallas automáticas, investigue nuevas tecnologías y cree su ejército de gólems para expulsar la oscuridad y recuperar la luz. Disponible en store.steampowered.com.

Nanuleu es un juego de estrategia en el que toma el control de antiguos árboles mágicos que protegen la tierra de una fuerza oscura invasora. Creado por Selva Interactive, obtuvo el segundo lugar Indie Game Making Contest 2015. También fue finalista Google Play Indie Games Festival 2018. Disponible para iOS, Android y Pc.

Un juego de plataformas de precisión 8 bit retro creado por BoxCutter Studios. Una aventura sobre la oscura realidad en las fronteras. Use su gancho para colgarse, saltar y golpear. Es un juego recién lanzado por BoxCutter Studios. Disponible en store.steampowered.com.

Una colección de juegos rápidos desarrollado por 502 Studios. Podrá sellar fantasmas en un calabozo, combinar rápidamente piezas en una tienda de pociones y más. Una clásica diversión de arcade con mecánicas modernas.

Presentado en BitSummitFest, festival más grande de juegos independientes en Japón. Destacado en la revista Famitsu. Disponible en store.steampowered.com.

Cace recompensas por toda la ciudad en este juego táctico por turnos. Contrate a los miembros de la tripulación, equípelos, cree estrategias en torno a sus habilidades únicas y cobre una recompensa. Ganador de mejor juego debut en concurso de videojuegos en Uruguay. El desarrollador es Quijipixel y pronto estará disponible en store.steampowered.com.

En este juego Rocco es un exmafioso cuya familia ha sido secuestrada por la más peligrosa organización mafiosa liderada por Al Camote.

Rocco está en contra de las armas, por lo que ha desarrollado este método de disparar su propio pelo. Cuando dispara, está disparando parte de sí mismo, por lo que su salud se agota. Si se queda sin pelo, significa que tiene poca salud y está sin municiones. El pelo se regenera en un par de segundos y tiene que elegir entre disparar y arriesgarse a que le maten fácilmente o ganar algo de salud para resistir más ataques. Su salud es su arma. Finalista en concurso “Las Maquinitas” de Ventana Sur. El desarrollador es Acroviu y puede encontrar más detalles en su página de Facebook con el mismo nombre.

Un extraño grupo de pulpos ha robado el caparazón de un cangrejo ermitaño. Para encontrarlo, el cangrejo tiene que viajar a nuevos lugares y reunir pistas sobre el paradero del caparazón. Una aventura en el fondo del mar. Encuéntrelo en la página del desarrollador Rodrigo Araujo, rodaraujo.com.

About a year ago I shared a small video where I took an old #UnrealEngine hermit crab test and started developing a Game based on it. Here is the first video about the project! #gamedevelopment #screenshotsaturday https://t.co/dpTi2BNgEC

— Rodrigo Araujo (@Rodaraujo) August 13, 2022