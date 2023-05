Linda Yaccarino: Quién es la elegida por Elon Musk como la nueva directora ejecutiva de Twitter

Yaccarino renunció este viernes 12 de mayo a su puesto como jefa de publicidad de NBCUniversal (NBCU), donde supervisaba a 2 mil trabajadores en un equipo que ha generado más de US$100 mil millones en ventas publicitarias, según la compañía.

Graduada de la Universidad Estatal de Pensilvania, comenzó su carrera en la industria de los medios como pasante en el departamento de planificación de medios de NBCU.

La noticia de su nuevo puesto parece haber sorprendido también a NBCU, ya que Yaccarino iba a ser la encargada de dirigir un evento de NBCU para atraer a los anunciantes el próximo lunes 15 de mayo.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023