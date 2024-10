Los detalles de Cybercap, el nuevo taxi sin piloto de Tesla anunciado por Elon Musk

Musk añadió que el Cybercab revolucionará el transporte de personas porque su coste por kilómetro será 20 centavos, una quinta parte del de un autobús público.

“Va a ser increíble“, declaró el empresario que llegó a la presentación del vehículo como pasajero de un Cybercab tras navegar sin conductor las calles de los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles.

Musk explicó que el vehículo, un automóvil estilizado plateado cuyas baterías se recargan por inducción en vez de conectarse con un enchufe, no cuenta ni con volante ni con pedales de aceleración o frenado.

“Salvará vidas, muchas, y evitará lesiones“, afirmó entre los gritos de aprobación de la audiencia que asistió por invitación al evento.

