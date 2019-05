¿Los mejores celulares ya no son los más caros? Los 5 mejores teléfonos de gama media

Los teléfonos están bajando de precio pero no de calidad (Foto Prensa Libre: AFP).

Los keynote de Apple, como se le conocen a las presentaciones que lleva a cabo la compañía, son uno de los eventos más esperados en el mundo de la tecnología, principalmente el que suele ocurrir en septiembre, donde se lanza un nuevo modelo de iPhone.

Más cámaras, pantalla renovada, funciones de sistema… Es una dinámica que desde hace años dejó de ser exclusiva de Apple, porque otras empresas consolidadas como Samsung y Google también crean expectativa para presentar teléfonos como la línea Galaxy o los Pixel, cada uno con sus virtudes, y con sus precios elevados.

Aunque también desde hace unos meses esas presentaciones espectaculares perdieron relevancia, no porque los teléfonos dejaran de ser sorprendentes sino porque están a la venta a una cantidad cercana a los Q10 mil.

La discusión en los foros y en los especialistas de la tecnología parece llevar a la misma conclusión: no es que no lo valgan, es que no hay por qué tenerlos.

¿Ya son una mercancía?

El próximo iPhone 11, el reciente Galaxy S10, el futuro Pixel 4… La emoción sigue ahí, pero lo cierto es que los teléfonos de gama alta ya no son un producto de lujo, sino una herramienta fundamental en la vida de las personas.

La realidad es que esos teléfonos son cada vez mejores, pero también sus antecesores como un iPhone Xs o un Pixel 3: con una batería duradera, sistema operativo fluido, cámara notable y pantalla oled, los smartphones son más duraderos y no tiene por qué ser remplazados tan pronto.

Como mencionó el analista Dave Lee, las cifras de ventas del primer trimestre del año mostraron que Apple, Samsung y Google no han tenido el crecimiento esperado en la línea premium, mientras que Huawei sí tuvo un alza significativa, marcada por sus teléfonos de gama media y baja.

“Dos cosas creo que pasarán: habrá una innovación en los teléfonos por los que la gente comprará más teléfonos, o la industria verá como los teléfonos se vuelven mercancías, donde los dispositivos se venderán por su precio y no por la compañía”, dijo en un video.

Aunque no tiene que ser un panorama desalentador, sino que es más la oportunidad de comprar teléfonos de calidad a precios más accesibles,

Las mejores opciones

Sin un orden específico, estas son los teléfonos inteligentes que dan de qué hablar en el mercado y se consolidan como una opción adecuada para el bolsillo, literal y figuradamente.

Galaxy S10e (US$750) – Una perforación y un mejor sistema operativo

Con un agujero en la pantalla, el S10e recopila la mayoría de lo que destaca en el S10 y S10+, pero con una cámara menos y el lector de huellas a un costado del teléfono.

Por lo demás, con sus al menos 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con la pantalla AMOLED de 5.8 pulgadas y tres cámaras, dos en la parte trasera, y un batería de 3,100 mAh, es un dispositivo sólido en todo sentido.

iPhone Xr (US$750) – La mejor opción para iOS

El precio de los iPhone superó los US$1 mil, por lo que Apple supo que hay otro mercado que espera por dispositivos más accesibles, especialmente tras el antecedente del iPhone 5c.

Este teléfono se aprovecha del iOS12 para ser bastante fluido pese a tener 3 GB de RAM. Tiene solo dos cámaras pero, de nuevo, tiene el soporte de la tecnología que logró bien la compañía. Si le gustan los teléfonos de la manzana no se puede equivocar con esta opción.

Pixel 3a (US$399 y US$479) – La mejor cámara, ahora más accesible

Google es poca conocida en Guatemala por sus teléfonos, pero el Pixel es casi unánimamente el smartphone con la mejor cámara, pese a solo tener una trasera y una frontal.

Eso se conserva en el 3a, que además tiene la opción de un modelo con pantalla de 5.6 pulgadas y otro, el XL, de 6 pulgadas. Es limitado en la RAM y en el procesador Qualcomm, pero tiene ese Android limpio que hace que el teléfono sea bastante fresco de usar.

Asus ZenFone 6 (US$630) – Un teléfono zen

Asus no ha sido una compañía conocida por sus teléfonos, pero con el ZenFone 6, con sus 6 GB de RAM y un Snapdragon 855, además del fresco ZenUI 6, da de qué hablar.

Especialmente por esa pantalla limpia sin ninguna ranura, con una cámara rotable como principal novedad. Un modelo competente y que llegará pronto al mercado. Esperemos que a Guatemala también.

OnePlus 7 Pro (US$669) – Velocidad y una gran pantalla

OnePlus es quizás la compañía que tomó el paso contrario al ir por un teléfono más caro, pero aún es un precio relativamente bajo si se compara con otras grandes compañías.

Pero lo vale con las especificaciones potentes bases como los 6 GB de RAM, Snapdragon 655, altavoces, lector óptico de huellas y carga rápida. Además, una cámara frontal que se esconde para una de las pantallas más atractivas disponibles.

