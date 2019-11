Los videojuegos más esperados del 2020

El remake de Final Fantasy VII es uno de los juegos más esperados para el año que viene. (Foto: Hemeroteca PL).

Grandes aventuras, esperadas secuelas y el regreso de conocidos títulos marcarán el mundo de los videojuegos en 2020, año en que también contempla el lanzamiento de la nueva consola PlayStation.

Si ya de por sí este año ha dejado una gran cantidad de propuestas de todo género como Star Wars Jedi: Fallen Order, Pokemon Sword and Shield o The Legend of Zelda: Link’s Awakening, para el próximo todo parece indicar que habrá mucha más actividad y sorpresas.

Desde lo nuevo de Dragon Ball Z hasta el remake del clásico juego de rol Final Fantasy VII, habrá una gran variedad de lanzamientos que dará mucho de qué hablar.

La nueva consola de Sony se espera que llegue al mercado a finales del año que viene, pero antes de su debut ya habrán pasado por las manos de los gamers un sinnúmero de títulos que prometen hacer del 2020 un año memorable.

Aquí le compartimos información sobre 15 de los títulos más esperados para el próximo año. En algunos casos sus fechas de lanzamiento están confirmadas; y en otros, como es habitual ya en el mundo gamer, algunas no están confirmadas o podrían cambiar a medida que avancen los meses.

Dragon Ball Z: Karakot (16 de enero)

Este RPG (juego de rol) fue anunciado en la feria D3 de este año y ha causado mucha expectativa.

Los gamers esperan una gran aventura con Goku, Vegeta y compañía, aunque por el momento poco se sabe acerca de la trama. Por lo pronto, los fanáticos de esta franquicia deberán conformarse con el tráiler lanzado por Bandai Namco Entertainment.

Estará disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Journey to the Savage Planet (28 de enero)

Su nombre dice mucho. Journey to the Savage Planet (Viaje al planeta salvaje) es una aventura gráfica que lleva al jugador a un mundo lleno de criaturas extrañas y mágicas.

El tráiler muestra llamativas escenas de exploración espacial que prometen muchas sorpresas y horas y horas de indagación. Los gráficos ya han causado sensación entre los amantes de este tipo de juegos.

El título está previsto para lanzarse en PS4, Xbox One y Windows.

Ori and the Will of the Wisps (11 de febrero)

Uno de los videojuegos de los que ya se ha comenzado a hablar mucho es de Ori and the Will of the Wisps, gracias sobre todo a que fue anunciado también en el E3 y generó mucha curiosidad.

Se trata de la secuela del éxito del 2015 Ori and the Blind Forest, sobre un espíritu guardián llamado Ori y sus aventuras al estilo arcade, en el que se fusiona la acción con la fantasía.

Para entender mejor el concepto de Ori y por qué ha causado tanta sensación, las palabras no alcanzan; hay que ver el tráiler.

Llegará a Windows y a Xbox One.

Gods and Monsters (fecha pendiente de publicarse)

De Ubisoft, estudio responsable de Assassin’s Creed Odyssey, tenía previsto la llegada el 25 de febrero de Gods and Monsters (Dioses y monstruos), pero la fecha se cambió y aún no se ha dado a conocer la nueva.

Este es otro de los títulos que protagonizaron la feria E3 de este año y dejaron varias bocas abiertas.

En Gods and Monsters, el gamer interactuará con dioses para que le ayuden a librarse de poderosas criaturas de la mitología griega. Para muchos jugadores, el juego les recuerda mucho al exitoso Zelda: Breath of the Wild de Nintendo.

Se espera que Ubisoft lo lance para Xbox One, PS 4, PC y Switch.

Final Fantasy VII, remake (3 de marzo)

Muchos años han tenido que esperar los fanáticos de los juegos de rol de Final Fantasy, de Square Enix, pero todo parece indicar que el 3 de marzo del 2020 finalmente llegará el remake del clásico Final Fantasy VII.

El Final Fantasy VII original se lanzó en 1997 para PlayStation, y se convirtió en uno de los juegos de culto de los noventa y del género RPG en general. Este remake fue anunciado tras varios años de peticiones por parte de los fanáticos, así que es muy esperado.

La trama gira alrededor de Cloud Strife, un mercenario que, junto con un equipo de variopintas personalidades, combate a una megacorporación llamada Shinra en un mundo distópico y con tintes de fantasía.

Estará disponible para PS4 únicamente.

Watch Dogs: Legion (fecha pendiente de publicarse)

En un principio Ubisoft lanzaría este juego de acción, el tercero en la famosa saga, en marzo, pero la fecha ha sido postergada.

Ambientado en un Londres post-brexit, Legion sigue las aventuras en tercera persona de un hacker envuelto en un Estado que controla todo, con vigilancia en cada esquina.

El título podrá jugarse en Xbox One y PlayStation 4.

Animal Crossing: New Horizons (20 de marzo)

Nintendo dio a conocer detalles de este juego en el E3 2019, y desde entonces los fanáticos sueñan con la llegada del lanzamiento.

Animal Crossing cabe dentro del género de simulación. En este, el jugador asume el papel de una persona que se muda a una isla desértica y debe explorar el lugar e interactuar con varios personajes.

Llegará a la consola Switch.

Trials of Mana (24 de abril)

Se trata de un remake del RPG lanzado en 1995 y conocido en Japón como Seiken Densetsu 3.

Desarrollado por Square Enix (los mismos que Final Fantasy), Trials of Mana puede jugarse por dos personas y ofrece seis personajes para elegir, los cuales se adentran en una serie de aventuras y deben utilizar la magia y las armas para combatir varios enemigos.

Estará disponible para PS4, PC y Switch.

Marvel’s Avengers (15 de mayo)

Desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Square Enix, será el juego más esperado del 2020 por los amantes de los cómics.

Esta aventura no está ligada a la película homónima del 2012, aunque sí está basada en la mitología de los cómics de estos superhéroes de Marvel.

Estará disponible para Windows, PS4 y Xbox One.

The Last of Us Part II (29 de mayo)

Aunque fue anunciado en diciembre de 2016, los seguidores de The Last of Us han tenido que quedarse con las ganas de disfrutar de esta secuela, pero finalmente su turno llegará en 2020.

Este título de temática zombi en un mundo posapocalíptico se ambienta cinco años después de lo sucedido en su antecesor y seguirá la historia de una versión más vieja de su protagonista, Ellie.

Su lanzamiento será para PS4.

Minecraft Dungeons (segundo trimestre de 2020)

El famoso juego de construcción anticipa algo grande para la primera mitad del año próximo, aunque aún no han confirmado fecha.

Se tratará de un Minecraft un tanto diferente, ya que en lugar de construir, la temática se centrará en explorar dungeons (calabozos), con varias escenas llenas de trampas, monstruos y tesoros.

Saldrá para Xbox One, PS4, Switch y PC.

Call of Duty: Black Ops 5 (finales del 2020)

Por ahora, de todo puede pasar, ya que Call of Duty: Black Ops 5 no tiene aún una fecha prevista de llegada al mercado, y no sería descabellado que se pase para el 2021. Sin embargo, los fanáticos de esta franquicia de disparos y estrategia cruzan los dedos para que sí sea a finales del 2020.

Los juegos de Call of Duty son un fenómeno en el mundo debido a la acción en partidas rápidas que pueden organizarse junto con amigos para pelear contra otras personas en internet.

Se espera una llegada de la quinta parte en las plataformas Xbox One, PlayStation 4, PC.

Halo Infinite (finales del 2020)

Halo es otro de los grandes éxitos de los disparos, pero ambientado en mundos de ciencia ficción. A finales del año próximo es posible que esta sexta parte de la franquicia de Xbox Game Studios llegue al mercado.

Desde el E3 del 2018 ya se vienen dando detalles de este título, el cual tendrá una historia “mucho más humana”.

Será lanzado para Windows, Xbox One y posiblemente para Project Scarlett si Microsoft lanza esa consola el año que viene.

