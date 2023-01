Luis Zea: ¿Cómo es desempaquetar una investigación que voló en el espacio? El guatemalteco realiza demostración

El lanzamiento del cohete fue realizado el 16 de noviembre de 2022, del Centro Espacial Kennedy en Florida, mismo de donde partía el cohete Saturno V de las misiones Apolo.

El imponente SLS, con poco menos de 100 metros de altura, es tan potente con sus 8.8 millones de libras de empuje, que no solo permitirá viajes lunares, sino que también a Marte y más allá.

El Artemis I recorrió más de 450 mil km y en un inicio orbitó la Tierra, donde desplegó sus paneles solares y activó su sistema de propulsión primario que le dio el impulso necesario para viajar alrededor de la Luna.

Les tomó alrededor de cuatro días llegar a la Luna y la cápsula entró a una órbita donde pasó a unos 100 km de la superficie lunar.

Algunos experimentos científicos viajaron a la luna, entre ellos el Deep Space Radiation Genomics (DSRG), que fue liderado por el científico guatemalteco Luis Zea. Este es un experimento biológico que llevó células de levadura que fueron expuestas a la radiación cósmica durante el viaje y se estudiará su efecto sobre el ADN de estas. Este proyecto traerá beneficios para la exploración humana del espacio y para la gente en la Tierra.

Como parte del montaje del experimento, se utilizaron piezas que fueron fabricadas en Universidad del Valle de Guatemala (UVG) por un equipo de dos docentes y cinco estudiantes del Departamento de Ingeniería Mecánica. El proyecto DSRG comenzó en 2019 y gracias a la invitación de Luis Zea, la UVG conformó un equipo de estudiantes y docentes de Ingeniería Mecánica que trabajaron en la fabricación de piezas en plástico PSU durante el primer bimestre del 2020.

Ahora que el proyecto regresó, el ingeniero Luis Zea se mostró emocionado al recibir las primeras muestras del proyecto. En las redes sociales de la NASA se compartieron videos en los que se ve al experto guatemalteco desempaquetar una de las cápsulas.

Aunque aún no se revelarán los datos obtenidos durante la investigación, ya se muestran las primeras imágenes de estos proyectos que fueron construidos por guatemaltecos.

Dr. Zea’s excited reactions come after initial observations indicate that the experiment worked as it was supposed to, with healthy yeast growth also noticeable! Final results from our #Artemis I studies will come later, once scientists have processed the samples in the lab 🔬 pic.twitter.com/jeGKKHhvnp

