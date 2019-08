Mario Kart Tour llega a teléfonos el 25 de septiembre y será gratis

Si bien inicialmente la comunidad gamer mundial esperaba que Mario Kart Tour estaría disponible en marzo de 2019, el gigante de los juegos finalmente está listo para lanzarlo y ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial para su juego de carreras para dispositivos móviles: el 25 de septiembre.

El sitio web de Mario Kart Tour incluso muestra que las preinscripciones ahora están abiertas para usuarios de Android e iOS, por lo que pueden ser notificados tan pronto como el juego esté listo para descargar, de acuerdo a información de Engadget.

Se sabía muy poco sobre el juego antes de que Nintendo les diera a algunos usuarios la oportunidad de probarlo en una versión beta cerrada.

Sus páginas de Android e iOS ahora también incluyen una lista detallada de características, como carreras inspiradas en ciudades icónicas del mundo real que rotan cada dos semanas.

El juego es de inicio gratuito, lo que significa que los jugadores tendrán que decidir si gastar dinero en microtransacciones para desbloquear funciones y tal vez incluso personajes.

Aquellos que no han descartado Mario Kart Tour después de leer “microtransacciones” pueden querer seguir su cuenta oficial en Twitter.

Welcome to the official #MarioKartTour Twitter account! Buckle up, because we have a lot of information to share as we race towards launch! pic.twitter.com/EbG5WB0dVa

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) August 27, 2019