Meta apuesta por la inteligencia artificial y lanza CM3leon, la herramienta capaz de generar imagen desde texto y viceversa

Desde que la IA adquirió popularidad a finales del año pasado, varias empresas han lanzado este tipo de herramientas y Meta anota que CM3leon es mejor que algunas de ellas.

“Al comparar el rendimiento en el punto de referencia de generación de imágenes más utilizado (Zero-shot MS-COCO), CM3Leon logra una puntuación FID (Distancia de inicio de Fréchet) de 4.88, estableciendo un nuevo estado del arte en la generación de texto a imagen y superando al modelo de Google de texto a imagen´(Parti)”, anota la compañía en el comunicado.

No obstante, Meta no menciona ni a Midjourney ni a Dall-e de OpenAI, las herramientas más populares para este tipo de tareas hasta el momento.

Introducing CM3leon, a first-of-its-kind multimodal model that achieves state-of-the-art performance for text-to-image generation with 5x the compute efficiency of competitive models.

