Meta IA en WhatsApp: cuáles son los riesgos de este nuevo chatbot que debería tener en cuenta

“Me llamo Meta AI. Piensa en mí como un asistente que está aquí para ayudarte a aprender, planificar y conectar. Soy un gran modelo de lenguaje. Cuando me haces una pregunta o me proporcionas una puntuación, analizo lo que dices y te genero una respuesta relevante y exacta. Estoy constantemente aprendiendo y mejorando, así que, con el paso del tiempo seré aún mejor ayudándote. ¿En qué puedo ayudarte hoy?”, inicia la conversación la nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) de Meta.

A principios de octubre, la compañía tecnológica —dueña de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram— anunció que su IA se puede usar en varios países de Latinoamérica, incluyendo Guatemala, en idioma español, ya que en un principio solo estaba disponible en inglés.

Es este círculo con una combinación de azul, celeste y morado que apareció desde hace algunos días, principalmente en WhatsApp, tanto en el celular como en la computadora. Además, comenzó a mostrarse la opción “Pregúntale algo a Meta IA” en el buscador de la aplicación de mensajería instantánea.

La apuesta de la compañía al incluir Meta IA en sus aplicaciones es que este chatbot funcione como un asistente al cual las personas puedan acudir para generar respuestas, ya sean de texto o de imágenes.

Qué es y cómo usar Meta IA

Este chatbot fue desarrollado con Meta Llama 3; funciona con IA generativa basada en un modelo de lenguaje grande (LLM) de código abierto y, como lo indica el perfil de WhatsApp de este chat, “la IA generativa es un modelo informático que aprende patrones de datos para que las personas puedan usarlo a fin de crear algo nuevo, tal como texto o imágenes”.

Esta IA promete ser un asistente personal que permite a los usuarios obtener respuestas a cualquier pregunta, consultar recomendaciones, buscar información y aprender nuevas habilidades, además de generar imágenes que los usuarios puedan compartir en cualquier momento.

Según el mismo chat —probado para la redacción de esta nota—, la información se obtiene de textos de Internet, libros, artículos y otras fuentes que le permiten identificar patrones y relacionar conceptos. Además, es constantemente "entrenada" para incorporar nueva información mediante algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) con el fin de analizar y comprender las preguntas que se le realicen.

Para iniciar un chat con Meta AI, solo es necesario presionar el nuevo ícono que aparece en WhatsApp.

Generalmente se encuentra arriba del símbolo (+) para iniciar un nuevo chat en dispositivos Android o en la parte superior derecha a la izquierda del ícono de la cámara en dispositivos IPhone.

Al presionar este símbolo, se accederá directamente al chat, donde podrá iniciar la conversación con el chatbot; sin embargo, es necesario aceptar las condiciones del servicio de la IA de Meta presionando la opción de “Continuar” en la ventana que aparece al intentar escribir un mensaje en el chat.

Para usar Meta IA en WhatsApp, los usuarios deben aceptar condiciones de uso y empezar a chatear con la herramienta. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Cuáles son los riesgos de Meta IA y qué pasa con la privacidad de los usuarios

El sistema de esta IA está diseñado para facilitar la interacción con los usuarios, pero también puede generar dudas sobre los riesgos de utilizar este tipo de IA.

Imprecisión de datos

Meta IA puede generar respuestas poco confiables. Como es sabido, la IA aprende y debe ser educada por medio de bases de datos que pueden contener información imprecisa o sesgada, lo que puede resultar en respuestas erróneas y desactualizadas.

Lo ideal es utilizar estas respuestas como datos que deben ser verificados y no como información completamente confiable. Además, se recomienda contrastar los resultados brindados por Meta IA con fuentes verídicas.

Seguridad de los chats

Es fundamental considerar que los datos compartidos con esta IA pueden ser almacenados en las bases de datos de Meta. Aunque, según la empresa tecnológica, los mensajes personales siguen siendo privados y no se pueden leer, ya que permanecen “cifrados de extremo a extremo”, Meta puede utilizar los mensajes estos chatbot para mejorar su calidad, dado que se alimenta de los datos que proporciona el usuario para optimizar las respuestas.

Por esta razón, es recomendable ser cautelosos al compartir información personal en estas plataformas, como contraseñas, datos sensible o números de tarjeta de crédito o débito, para evitar vulnerar la privacidad de los usuarios.

Adicción a la tecnología

La interacción con este tipo de tecnologías puede crear una dependencia a sistemas automatizados, llevando a los usuarios a interactuar con este chat en momentos inapropiados y a solicitarle resolver tareas que generalmente requieren de un pensamiento crítico, como, por ejemplo, tareas escolares.

Cómo desactivar la IA de WhatsApp

No existe un proceso manual para desactivar Meta IA una vez que se acepten las condiciones de la empresa. Por lo tanto, si usted no quiere utilizarla, le recomendamos no aceptar las condiciones del servicio de la IA.

Sin embargo, es posible eliminar la conversación y revocar el consentimiento en cualquier momento.