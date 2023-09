Mi experiencia en los esports

A pocos días del tercer aniversario que establecí la Asociación de Deportes Electrónicos de Guatemala hago una pausa, miro hacia atrás y puedo darle valor a este camino que ha sido difícil, pero que me ha llenado de orgullo y emoción.

En tiempos de pandemia me vi en la necesidad (como muchos guatemaltecos), de innovar en mis actividades y fue ahí donde pude encontrar esta gran oportunidad de desarrollo. Los que me conocen saben que siempre he sido gamer (desde mis días de Atari, Nintendo y luego PlayStation).