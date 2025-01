Navegar por internet público: qué riesgos hay y qué medidas se deben tomar para proteger los datos personales

Navegar en internet, por medio de una red wifi, se ha convertido en algo tan natural en la vida moderna que incluso se percibe como una anormalidad esos momentos donde no se está dentro de esta red informática mundial.

Hoy en día, las personas tienen acceso a internet por medio de redes instaladas ya sea en el hogar o en el trabajo, pero habrá ocasiones en donde el internauta deberá hacer uso de las llamadas redes públicas.

Como lo explica Marco Antonio To, director de la maestría de ciberseguridad en la universidad Galileo, una red pública significa todo acceso que tiene una persona a internet desde un lugar público, tal es el caso de restaurantes, cafeterías, plazas, hoteles, etc.

“Podemos decir que una red pública es toda conexión a internet, a través de Wifi, en un lugar que no es propio, véase mi casa o trabajo y en donde existe cierta incertidumbre sobre quién y cómo se maneja esta red”, explica To.

Riesgos

Este tipo de accesos, a pesar de ser cómodas para la mayoría de las personas ya que algunas son gratis y no requieren de alguna contraseña, pueden tener riesgos en materia de ciberseguridad.

To señala que los riesgos provienen por la incertidumbre de estas redes públicas, ya que en algunas ocasiones se tratan de personas que se hacen pasar por diferentes establecimientos públicos para engañar a los internautas y que naveguen por esa red desconocida.

Entre algunos riesgos que esto supone To menciona el conocido “secuestro de tráfico”, en el que un hacker o “atacante” se coloca en medio de la conexión que hay entre el usuario y la salida de internet.

“También se le conoce como Man in the Middle Attack, entonces toda la información que la persona envía a la red va a pasar por el atacante, quien, si no tiene algún tipo de encriptación en sus credenciales, puede causar el secuestro de información personal”, dice To.

Al referirse a información personal, se explica que son todos aquellos datos (como cuentas bancarias, usuarios, contraseñas, correos) que la persona ingresa en cualquier página mientras se está conectado en esta red pública.

“Esto no quiere decir que aconseje no navegar por estas redes públicas, pero si es importante que las personas tengan consciencia de su origen y tengan medidas de precaución para evitar que su información sea robada”, explica To.

Consejos

Existen muchas medidas que las personas pueden implementar para garantizar una navegación segura en una red pública. El portal Washington Technology Solutions (Watech) ofrece las siguientes:

Hay que confirmar que se entrará a la red correcta

Según Watech, antes de ingresar información personal mientras se está conectado a una red pública, es importante leer el nombre de la red con sumo cuidado y, si está en lo posible, preguntar a los encargados del lugar acerca de los accesos oficiales.

“Las redes conocidas son generalmente más seguras que las redes Wi-Fi gratuitas aleatorias que pueden aparecer en su teléfono en un lugar público”, señala Watech.

Desactivar la conexión automática de los dispositivos

La mayoría de los dispositivos inteligentes tienen la opción de conectarse automáticamente a una red cercana. Esto no supone un problema si se ingresa a redes privadas o conocidas, pero puede ser riesgoso tener esta opción habilitada en sitios públicos.

Por ello, es importante desactivar esta opción en caso de no estar en lugares que garanticen una red segura. Esto también aplica para la conectividad vía Bluetooth.

Desactivar el uso compartido de archivos

Similar a la conexión automática, desactivar la opción de compartir archivos mientras se usa una red pública no es aconsejable ya que puede ocurrir el ya mencionado Man in the Middle Attack, principalmente en computadoras portátiles.

Utilizar una VPN o una Suite de Seguridad

Una VPN (Red Privada Virtual), es una medida de seguridad que permite cifrar los datos personales y así evitar que sean robados por agentes externos.

“Una VPN cifra los datos a medida que pasan de ida y desde el dispositivo y actúa como un ´túnel´ protector para que sus datos no sean visibles a medida que pasan a través de una red”, explica Watech.

Otra recomendación es la instalación de una suite de seguridad, que es una serie de aplicaciones que garantizan la protección de datos informáticos.

Existen varias páginas que ofrecen un servicio de VPN, ya sea gratuito o de pago. Lo ideal es analizar las opciones y ver cuáles se ajustan más a sus necesidades, tanto en materia de seguridad como a nivel económico. Los servicios de VPN más populares son Nord VPN, ExpressVPN, Surfshark, Cyber Ghost y Norton

El internet es público

To hace hincapié a las personas que no deben olvidar el hecho de que el internet es un sitio público, en donde no solo albergan sitios web con información beneficiosa, sino también peligros que ponen en riesgo la seguridad digital de los internautas.

“Pongamos la analogía de que usted tiene que ir de su casa a un banco, tendrá que transitar en calles que son públicas y que tienen sus riesgos, como puede ser un robo en una esquina. Algo similar pasa con el internet, hay que tener cuidado de donde uno navega”, dice el experto.

También agrega que el internet es bidireccional, y así como las personas pueden conectarse a una infinidad de páginas y usuarios, esas mismas páginas y usuarios pueden tener una conexión con nuestro dispositivo.

“Hay que ser muy conscientes de los peligros que supone navegar en internet, y no solo en las redes públicas, sino en otros aspectos como puede ser un correo de phishing, mensajes manipulados en chats como Whatsapp, más si tenemos en cuenta el apogeo de la inteligencia artificial”, afirma.