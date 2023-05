Nueva CEO para Twitter: Elon Musk dice que contrató a quien lo reemplazará para dirigir la red social (el plazo y las nuevas atribuciones)

“Entusiasmado de anunciar que he contratado a una nueva consejera delegada para X/Twitter”, dijo Musk en un tuit. “Ella comenzará en seis semanas·, añadió.

Usuarios de Twitter votaron por destituir a Musk como director ejecutivo en una encuesta no científica que el propio Musk organizó y prometió acatar, apenas unas semanas después de hacerse cargo del gigante de las redes sociales.

“Mi papel pasará a ser presidente ejecutivo y director de tecnología, supervisando las operaciones de productos, software y sistemas”, tuiteó el multimillonario.

La dirección de Twitter por parte de Musk ha sido criticada por desviar la atención del multimillonario de su trabajo al frente de Tesla y SpaceX.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023