“Passkeys” o llaves de acceso: Cómo es el nuevo método de Google para proteger las cuentas y eliminar el uso de contraseñas

La empresa asegura que una vez que se cree una llave de acceso a la cuenta de Google, se le solicitará al usuario cada vez que este lleve a cabo acciones “sensibles”.

La clave queda guardada en el dispositivo, tanto si es un ordenador como si es un teléfono inteligente, y solicitará el desbloqueo a través de los datos biométricos o la introducción de un pin.

Google, que asegura que los datos biométricos no son compartidos ni con Google ni con terceras partes, insiste en que este método es más seguro.

We've started rolling out support for passkeys that let users sign in to our products with a fingerprint, a face scan or a screen lock PIN. Starting today, this will be available as an option for Google Account users. https://t.co/wBSIqAfiCe

— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 3, 2023