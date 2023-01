Personaje del año 2022 | Luis Zea: Reconocimiento al ingeniero guatemalteco por sus aportes históricos a la ciencia

La mañana del recién pasado 2 de enero, mientras el ingeniero Luis Zea trabajaba un manuscrito en el que dosifica los resultados de una misión en la cual fueron enviados distintos hongos al espacio exterior, llamadas y mensajes no dejaban de entrar a su casa en Estados Unidos.

“Me han contactado familiares y amigos, incluso gente de la que no he escuchado en mucho tiempo. Es algo que definitivamente me hace reconectar con Guatemala”, compartió el ingeniero horas después de haber sido publicada una entrevista donde daba a conocer varias reflexiones sobre su labor científica.

Durante los últimos 13 años, Luis trabajó como investigador en la Universidad de Colorado en Boulder, y en paralelo, se ha involucrado en 20 proyectos con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa).

De esos, y entre los más recientes destaca la investigación Genómica de la radiación en el espacio profundo que lideró en 2022 para que esta fuera enviada a órbita lunar dentro de la misión Artemis I. El experimento buscaba medir los riesgos de la exposición del ADN humano frente a la irradiación.

Luego de haber visto una foto suya en la portada de Prensa Libre, el ingeniero aseguró con un poco de modestia que, el honor de convertirse Personaje del Año era algo que iba más allá de él: “Lo veo como un momento importante para resaltar la ciencia, la tecnología y la educación. Es algo que me alegra mucho y que en efecto necesitamos en Guatemala”.

La mañana del 2 de enero, mientras Luis respondía llamadas y atendía felicitaciones, así como avanzaba su manuscrito, la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología de Guatemala (Senacyt) destacaba en redes sociales la publicación de Prensa Libre y felicitaba, una vez más, al ingeniero mecánico y doctor en ciencias de la ingeniería aeroespacial.

“Dar a conocer el trabajo de un científico y sus logros en la Nasa inspira a las nuevas generaciones para que se involucren en carreras científicas y tecnológicas. El trabajo que Luis Zea ha realizado en el proyecto Artemis I marca la historia de Guatemala”, dijo Ana Chan, secretaria nacional de la Senacyt a Prensa Libre.

Chan añadió que el trabajo de Zea “inspira a investigadores científicos y a estudiantes a atreverse a soñar en grande”. Agregó que un reconocimiento como el de este, demuestra que en Guatemala existe el talento.

Mientras desarrolla proyectos en paralelo con Nasa, Luis diseña, junto a un equipo de la empresa Sierra Space, lo que será una estación espacial comercial. Según mencionaba el científico, esta será la primera comercial puesto que las ya existentes son gubernamentales.

“Sus investigaciones de biología aeroespacial no solo contribuyen a un país, sino a la humanidad, ya que estas pueden lograr una mejoría en la salud”, agregó la secretaria nacional de Senacyt.

Queremos felicitar al científico guatemalteco @SpaceLuisZea, quien fue nominado por @prensa_libre como Personaje del Año 2022. Conoce más del trabajo de Luis Zea, ingeniero aeroespacial. 👇 https://t.co/79hmitKrDR — Senacyt (@senacytgt) January 2, 2023

Katherinne Herrera-Jordán, científica y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales, conoce al doctor Luis Zea desde hace cinco años. La también investigadora cuenta que, durante su época universitaria, Zea fungió como un mentor.

Luego de colaborar con el ingeniero en proyectos que implicaban el uso de células, Katherinne, comenzó a acercarse más a Zea para pedirle consejo científico y apoyarle en otras investigaciones. De esa cuenta Herrera-Jordán pudo involucrarse en proyectos de la Universidad de Colorado.

“Nunca me había topado con un profesor que tuviera tantas ganas de apoyar. Siempre hace tiempo, algo que no todos los en la universidad hacen”, compartió la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales, iniciativa que contó con la mentoría de Luis.

Tras haber leído el reconocimiento del ingeniero como Personaje del Año, Katherinne no lo puso tanto en duda: “Luis siempre ha querido que los guatemaltecos aprendamos y desarrollemos en el tema aeroespacial. Se merece este premio”, explicó.