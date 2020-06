PlayStation 5: Cámara tridimensional, una consola digital y las otras revelaciones de Sony

Sony presenta la PlayStation5: vertical, blanca y negra y con mando DualSense. (Foto Prensa Libre: AFP)

La empresa nipona mostró por primera vez imágenes de la consola después de dedicar más de una hora a exhibir la cartera de videojuegos que la acompañarán durante este año y principios del próximo, y que incluyen, entre muchos otros, Spider-Man: Miles Morales, GTA V, Gran Turismo 7, NBA 2K21, Hitman III y Oddworld Soulstorm.

Le puede interesar Abuelita japonesa de 90 años vive enganchada a los videojuegos Redacción AFP 6 de junio de 2020 a las 08:57h

A tiempo para la campaña navideña

La PS5 llegará al mercado a tiempo para la campaña navideña de 2020 y presenta como principales especificaciones técnicas un procesador de ocho núcleos AMD Zen 2, una GPU AMD RDNA y una SSD con 825 GB de almacenamiento y un rendimiento de 5.5 GB por segundo.

En lo que respecta a los gráficos y sonidos, la consola de Sony puede reproducir calidad de imagen 8K, 4K a 120 Hz y audio 3D.

Here are a few close up images of the PlayStation 5 console #PS5 📸 pic.twitter.com/ywaQBy5U1R — PS5 News – PlayStation 5 (@PS5Console) June 11, 2020

Las versiones

Desde Sony también explicaron que la videoconsola saldrá al mercado en dos versiones distintas: un modelo estándar y uno de máquina digital al que acompañará una cámara tridimensional.

En cuanto a los juegos, la compañía exhibió una mezcla de sagas clásicas con títulos más novedosos y producciones independientes, con varios minutos dedicados a cada uno y sin apenas intervenciones de los presentadores, dejando que los juegos “hablasen por sí mismos” como prometieron al inicio del evento.

✔️ Comes pre-loaded on #PS5

✔️ Explore four worlds

✔️ Each area showcases innovative gameplay

✔️ Shows new features of the PS5 DualSense Astro's Playroom is coming to PlayStation 5. #DualSense pic.twitter.com/qndc5VQQ41 — PS5 News – PlayStation 5 (@PS5Console) June 11, 2020

Un Spider-Man diferente

Una de las sorpresas de la jornada fue el videojuego de Insomniac, Spider-Man: Miles Morales, en el que el héroe arácnido es afroamericano, y que saldrá a finales de 2020.

En los minutos que se mostraron durante la presentación de este jueves, el hombre araña apareció saltando entre rascacielos, dando patadas en la cara a sus rivales y salvando a una chica.

Spider-Man: Miles Morales PS5 Screenshots 📸 pic.twitter.com/yWzwokqhqH — PS5 News – PlayStation 5 (@PS5Console) June 11, 2020

Otra de las novedades fue la última entrega del universo Oddworld, Oddworld: Soulstorm, en el que el protagonista, Abe, lidera al resto de Mudokons en el transcurso de multitud de aventuras, cada una más peligrosa que la anterior.

Destacó entre los clásicos la última entrega del juego de acción Grand Theft Auto, GTA V, que llegará a la consola de Sony en 2021 “expandido y mejorado”, y al que quienes hayan comprado GTA V para PlayStation 4 podrán actualizar de forma gratuita.

Los clásicos, siempre presentes

También tirando del almacén de clásicos, la PS5 contará con el favorito de los amantes de las carreras automovilísticas, Gran Turismo, con la séptima entrega de la saga, Gran Turismo 7.

The Future of Gaming on PlayStation 5 | PS5 Closing Sizzle Trailer.#PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/bc1awKitX6 — PS5 News – PlayStation 5 (@PS5Console) June 11, 2020

En cuanto al entretenimiento para toda la familia, la nueva consola de Sony contará con Ratchet and Clank: Rift Apart y Sackboy! A Big Adventure, que prometen sacar el máximo partido a todo el potencial gráfico y de jugabilidad de la PS5.

Los amantes de los videojuegos de deportes también tuvieron su espacio en la presentación de este jueves, con NBA 2K21, presentado por la versión digital del jugador de baloncesto de los Pelicans de Nueva Orleans Zion Williamson.

Tercera entrega de las Aventuras del Agente 47

Otro de los títulos más interesantes que acompañarán a la PS5 en su aterrizaje es Hitman III, la tercera entrega de las aventuras del agente 47 y que el desarrollador IO Interactive aseguró que pondrá fin a la serie.

“Esta es la mayor transformación generacional que la industria haya visto jamás. Estas experiencias transformarán la manera de ver, jugar y sentir los videojuegos”, prometió durante la presentación el presidente y consejero delegado de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Por el momento, se desconoce aún cuál será el precio de la PS5 y la fecha exacta de su lanzamiento.