¿Por qué se rompió la ventana del Tesla Cybertruck? Elon Musk revela detalles del incidente

El 21 de noviembre, Musk, confundador de la compañía estadounidense de vehículos eléctricos, presentó el vehículo de líneas angulosas y totalmente eléctrico en su centro de diseño en Hawthorne, California.

Durante el espectáculo, Musk pidió a un colaborador que lanzara una masa de acero contra los cristales del auto para probar su resistencia, pero la ventana se agrietó. Un segundo intento en la segunda ventana acabó igual.

Es.Gizmodo.com informó que Musk ha dado una explicación de lo sucedido durante la presentación, que causó polémica.

Luego de los distintos comentarios por lo que pasó, Musk subió un vídeo grabado antes de la presentación del “cybertruck”.

La publicación añade que en la grabación se observa cómo el diseñador principal de Tesla, Franz von Holzhausen, volvía a lanzar una bola de metal contra la ventana y esta rebotó sin dañarse.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019