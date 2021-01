Preocupación en WhatsApp: Empresa acude a diarios impresos para aclarar su nueva política de privacidad

WhatsApp, la famosa aplicación de mensajería, ha estado en el ojo del huracán desde el pasado 7 de enero cuando empezó a pedir a sus más de 2 mil millones de usuarios que aceptaran nuevas condiciones de uso, que permiten compartir más datos con su empresa matriz, Facebook.

Según la información, si los usuarios se niegan a aceptar las nuevas políticas de privacidad, ya no podrán entrar a sus cuentas a partir del 8 de febrero.

Otra de las nuevas políticas del grupo Facebook es monetizar la plataforma y con eso permitirá a los anunciantes ponerse en contacto con sus clientes a través de WhatsApp, o incluso vender directamente en la aplicación los productos que ofrece, tal como ya ocurre en India.

Estas políticas han ocasionado rechazo en muchos usuarios, que han optado por utilizar otras plataformas como Telegram o Signal para comunicarse con sus contactos.

WhatsApp ha empezado a lanzar nuevas estrategias para tratar de convencer a sus usuarios que su nueva política no pone en riesgo la privacidad de nadie.

Y es precisamente en India, país en el que WhatsApp ya permite que anunciantes vendan directamente a los usuarios desde esa plataforma, en donde han iniciado una campaña para tratar de revertir la migración de sus abonados a otras plataformas.

Según información del canal de televisión NDTV, WhatsApp recurrió a varios importantes periódicos de India para publicar anuncios de página completa para explicar su nueva política de privacidad.

La campaña se titula “WhatsApp respeta y protege su privacidad”, y en ella la compañía enumera los nuevos términos y las políticas que todavía conserva.

“Queremos dejar claro que la actualización de la política no afecta de ninguna manera la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares. En su lugar, esta actualización incluye cambios relacionados con la mensajería de una empresa en WhatsApp, lo cual es opcional, y proporciona una mayor transparencia sobre la forma en que recopilamos y utilizamos los datos”, dice el mensaje publicado en los medios impresos.

“El respeto por su privacidad está codificado en nuestro ADN”, agrega la plataforma de mensajería, un mensaje similar al que ha colocado en sus redes sociales para tratar de minimizar los efectos que ha traído la nueva política de uso.

En todos los casos, WhatsApps y Facebook han aclarado que ninguno de ellos puede leer los mensajes o escuchar las llamadas entre usuarios y niegan que vayan a compartir listados de contactos o datos con fines publicitarios.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021