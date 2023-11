“Puedo hacer lo que quiera”: video muestra cómo un hombre con Parkinson logra caminar gracias a un implante en su médula espinal

El tratamiento fue desarrollado por investigadores suizos que previamente habían utilizado implantes en la médula espinal para ayudar a varias personas con paraplejia a caminar nuevamente.

El paciente, Marc, un hombre de 62 años que vive en Francia, sufre la enfermedad de Parkinson desde hace aproximadamente 30 años.

Al igual que más del 90% de las personas con Parkinson avanzado, Marc tiene grandes dificultades para caminar.

Lo que se conocen como episodios de “congelación”, durante los cuales los pacientes quedan temporalmente sin poder moverse, poniéndolos en riesgo de caídas, son particularmente “terribles”, dijo Marc a AFP.

“Si tienes un obstáculo o si alguien pasa frente a ti inesperadamente, comienzas a ‘congelarte’ y caes”, dijo Marc, quien no quiso revelar su apellido.

Aún se desconocen muchos aspectos de la enfermedad de Parkinson y tratar estos síntomas ha resultado ser difícil. Pero pueden afectar seriamente la vida de los pacientes, a veces confinándolos a la cama o a una silla de ruedas.

Así que cuando surgió la oportunidad de someterse a una cirugía invasiva en Suiza con el objetivo de resolver el problema, Marc no dudó en aprovecharla.

“Ahora puedo caminar de un punto a otro sin preocuparme por cómo llegaré allí”, dijo.

“Puedo dar un paseo, salir de compras por mi cuenta, puedo hacer lo que quiera“, añadió.

El equipo suizo de investigadores implantó un sistema complejo de electrodos llamado “neuroprótesis” en puntos clave a lo largo de la médula espinal de Marc.

“Desarrollamos una neuroprótesis que redujo los problemas de marcha, los problemas de equilibrio y la congelación de la marcha”, dijo el equipo liderado por la cirujana Jocelyne Bloch y el neurocientífico Gregoire Courtine.

Ambos ya habían logrado un avance utilizando implantes en la médula espinal que permitieron a pacientes parapléjicos caminar nuevamente.

