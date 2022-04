Qué busca Elon Musk con la compra de Twitter (y qué ha sugerido en sus polémicas encuestas)

En un reciente tuit cuestionó el respeto de Twitter a la libertad de expresión y sugirió que lanzaría su propia plataforma.

Un documento presentado ante la comisión reguladora del mercado de valores estadounidense (SEC), indica que Musk compró casi 73.5 millones de acciones ordinarias de Twitter, un 9.2% del total.

Esta compra le convierte en el mayor accionista del grupo, por delante del fondo de inversiones Vanguard (8.8%) y el banco Morgan Stanley (8.4%), según datos de Bloomberg.

La inversión equivale a unos 2 mil 900 millones de dólares al valor de cierre de Twitter el viernes.

Al cierre del mercado el lunes, las acciones de la red del pájaro azul ganaron 27.12% a 49.97 dólares sobre el último precio de la semana pasada.

“Podríamos esperar que esta participación pasiva (ndlr: que no procura cambiar la gestión estratégica de la empresa) sea el comienzo de conversaciones más amplias con el consejo/gerencia de Twitter que podrían derivar en una compra activa y una posición potencialmente más agresiva en la propiedad de Twitter”, dijeron los analistas Daniel Ives y John Katsingris, de Wedbush.

El martes 5, el director general de la red social, Parag Agrawal. anunció que Musk formaría parte del Consejo Administrativo.

“Estoy feliz de compartir que designamos a @elonmusk en nuestro consejo de administración”, dijo en Twitter

Musk realizó el 25 de marzo una encuesta en Twitter en la que preguntó: “Libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de la democracia. ¿Cree que Twitter adhiere rigurosamente a ese principio?”

“No“, respondieron más del 70% de los dos millones de usuarios que votaron.

“Dado que Twitter sirve como una plaza pública de facto, no adherir a principios fundamentales socava la democracia ¿Qué habría que hacer?”, inquirió al otro día. “¿Se necesita una nueva plataforma?”

“Compra Twitter” fue una de las primeras respuestas de decenas de miles de usuarios.

Musk ya utilizó las encuestas de Twitter para hacer negocios. En noviembre del año pasado se desprendió de 5 mil millones de dólares en acciones de Tesla tras preguntar a sus seguidores de las redes sociales si debía vender un 10% de su participación en la firma.

En 2018 publicó un tuit en el que, sin pruebas, decía tener fondos como para retirar a Tesla de la bolsa.

Ese mensaje disparó el valor de las acciones de Tesla pero la SEC dijo que ese comentario en Twitter era “falso y engañoso“.

Musk admitió luego que cualquier tuit capaz de mover el valor de las acciones de Tesla sería analizado por abogados como parte de un acuerdo por el que debió pagar 20 millones de dólares para saldar un caso de fraude presentado por la SEC.

Pero a comienzos de marzo, Musk pidió a un juez de Nueva York revertir el acuerdo sobre sus tuits alcanzado con los reguladores del mercado accionario, señalando que la SEC busca “acosar a Tesla” y reducirle a él “al silencio“.

