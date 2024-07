Crowdstrike figura entre las empresas que brindan servicios de seguridad cibernética a grandes empresas a nivel global.

Sin embargo, medios nacionales e internacionales anunciaron recientemente que una actualización defectuosa de la plataforma de ciberseguridad Crowdstrike provocó una falla en los sistemas de Microsoft.

Este incidente afectó a diversas compañías alrededor del mundo. De acuerdo con Motty Rodas, de la Gremial de Aerolíneas de Guatemala, esta falla no solamente afectó a las líneas aéreas, sino también a bancos, sistemas de emergencia y otro tipo de instituciones.

Al respecto, Aeronáutica Civil informó en un comunicado que, debido a este inconveniente en el sistema Microsoft, la institución experimentó interrupciones en algunos servicios y operaciones.

Según datos de EFE, el sistema informático de los Juegos Olímpicos 2024 también se vio afectado por esta situación, lo cual impidió la entrega de uniformes y acreditaciones. Asimismo, este fallo repercutió en el funcionamiento de hospitales, razón por la cual esta situación alarmó a la población mundial este día.

Crowdstrike es una empresa estadounidense que brinda servicios de ciberseguridad a diversas empresas alrededor del mundo que ha participado en la investigación de diversos ciberataques de alto impacto, como el que sufrió Sony Pictures en 2014.

Medios internacionales afirman que es una compañía estadounidense con sede en Austin, Texas con 13 años en el mercado. Según información de BBC, en su último informe de resultados, se estima que la compañía posee alrededor de 24 mil clientes en su cartera, razón por la cual cualquier falla en sus actualizaciones puede conllevar a serias repercusiones a nivel global.

Según información oficial de la compañía, la empresa ofrece una plataforma nativa en la nube que protege los procesos y las tecnologías que impulsan a las empresas a las cuales prestan servicios.

De acuerdo con esta descripción, una de sus principales herramientas es Crowdstrike Falcon, la cual aprovecha los ataques en tiempo real, la inteligencia sobre amenazas en evolución y la telemetría de toda la empresa para ofrecer detecciones de cualquier tipo de vulnerabilidad cibernética.

Hace unas horas, Microsoft informó que el problema que presentaba se debía a “una actualización de plataforma de software de terceros”. Posteriormente, medios internacionales y locales confirmaron que se trataba de Crowdstrike.

Según dichos medios, Microsoft indicó que la “causa subyacente” se había solucionado, pero que el impacto residual aún repercute en algunos servicios. De estos, algunos han sido reestablecidos, pero otros aún presentan interrupciones.

En horas de la mañana, se alertó a la población mundial respecto a un fallo informático que afectó directamente a aerolíneas, bancos, hospitales, compañías ferroviarias, empresas de telecomunicaciones y otras instituciones alrededor del mundo.

De acuerdo con información de AFP, la avería en la plataforma de Crowdstrike Falcon se debió a una actualización de un programa antivirus. Dicha falla también afectó las operaciones informáticas de los Juegos Olímpicos de París, informó el comité de organización del evento.

Por medio de una notificación oficial en su sitio web, Microsoft comunicó que los problemas iniciaron el pasado jueves 18 de julio de 2024 y que afectaron a los usuarios de Azure, su plataforma en la nube que controla el software de seguridad cibernética Crowdstrike Falcon.

Tal como se mencionó anteriormente, aunque se han reestablecido algunos servicios, otros continúan con fallas técnicas.

George Kurtz, presidente y CEO de Crowdstrike, informó en su cuenta de X, antes Twitter, que el incidente ocurrido este 19 de julio no se trata de un tema de seguridad o un ataque cibernético:

“Como ya se ha indicado, el problema ha sido identificado y se ha puesto en marcha una solución. Hubo un problema con una actualización de contenido de Falcon para Windows Hosts”, explicó Kurtz.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.



We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…