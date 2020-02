¿Quiere encadenar sus tuits antiguos con una idea nueva? Twitter podrá facilitarle esa opción

La idea de Twitter es que se aprovechen mejor los llamados “hilos” en los tuits, así como aprovechar mejor la “lluvia de ideas” de los usuarios, de acuerdo con el sitio techcrunch.com.

De acuerdo con el sitio, esta función puede ser muy útil para los usuarios que se han organizado para discutir temas complejos. En este sentido, “Twitter ha dicho que busca fomentar conversaciones más saludables en su plataforma”, a la vez que quiere evitar la saturación con conversaciones dispersas.

Además, la red social quiere facilitarle las cosas a sus usuarios: con la herramienta ya no será necesario buscar “manualmente” en el “feed” el tuit que se quiere expandir y luego presionar responder para agregar otro.

De acuerdo con las indicaciones de la red social, simplemente se redacta el nuevo tweet con la idea que se quiere expresar. Luego se presionan los tres puntitos, donde estará la nueva función, y automáticamente desplegará todos los tuits antiguos.

Seguidamente se elige el tuit antiguo al que se quiere relacionar el nuevo y entonces se publicarán como un hilo.

Aunque aún no está disponible la nueva función, Twitter informó que la irá agregando paulatinamente en todo tipo de móvil.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o

— Twitter (@Twitter) February 19, 2020