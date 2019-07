Reportan fallas en Facebook, Instagram y Whatsapp a nivel mundial

Usuarios de Guatemala y distintas partes del mundo han evidenciado su molestia debido a que no han podido ingresar a sus redes sociales.

Faceboook e Instagram han presentado fallas, así como el servicio de mensajería Whatsapp.

Según DownDetector, la plataforma especializada en el rastreo de este tipo de problemas, ambos servicios han experimentando inconvenientes.

Las caídas del servicio de Facebook se concentran en Europa Occidental (especialmente en Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido), Estados Unidos, México y Filipinas.

En Guatemala el servicio también presenta fallas.

La visualización de imágenes y la reproducción de audios son algunas de las fallas de WhatsApp que los usuarios han reportado.

Los problemas con WhatsApp también afectan la misma región europea, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina.

En el caso de Instagram, el problema vuelve a centrarse en Europa Occidental y EE. UU. Además, los usuarios de Messenger sufren las caídas del servicio en Europa Occidental y Oriental.

“Somos conscientes de que hay personas que están experimentando problemas al intentar subir imágenes, videos y otros archivos a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para volver a la normalidad tan pronto como sea posible”, indicó en un comunicado la firma que dirige Mark Zuckerberg.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) July 3, 2019