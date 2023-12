Rockstar Games revela el primer tráiler de “Grand Theft Auto VI”

“El próximo mes es el 25 aniversario de Rockstar Games. Gracias al increíble apoyo de nuestros seguidores alrededor del mundo hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan”, dijo Houser.

Antes del anuncio, usuarios en redes sociales ya especulaban sobre algún adelanto de parte de la empresa en torno a la sexta edición del videojuego en el que los jugadores controlan a diversos criminales en sus misiones delictivas.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023