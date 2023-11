Sam Altman regresa a OpenAI: Qué se sabe de la alerta sobre la amenaza de la inteligencia artificial a la humanidad

Después de su sorprendente despido el viernes 17 de noviembre, Altman fue contratado por el gigante Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA.

Altman afirmó que contaba con el apoyo del CEO de Microsoft, Satya Nadella, para volver a su antiguo cargo.

OpenAI está aliada con Microsoft

“Con el nuevo consejo y el apoyo de Satya, estoy deseando volver a OpenAI y seguir construyendo nuestra fuerte alianza” con Microsoft, dijo Altman en la red social X.

La salida de Altman, anunciada el viernes 17 de noviembre, causó una onda de shock en el mundo de la inteligencia artificial y una cascada de anuncios y reacciones.

El cofundador de la red Twitch, Emmett Shear, había anunciado el lunes 20 de noviembre que aceptaba reemplazar a Altman al frente de OpenAI.

Según una carta publicada en varios medios norteamericanos, cerca de 700 de los 770 empleados de OpenAI amenazaron con dimitir si Sam Altman, de 38 años, no regresaba.

Carrera desenfrenada

El lanzamiento de la primera versión de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022 dio el pistoletazo de salida a una carrera desenfrenada en la inteligencia artificial generativa, es decir capaz de crear contenido en forma de texto, imágenes y sonido a partir de instrucciones orales del usuario.

Junto a Altman también regresará a OpenAI su colega Greg Brockman, que presidía el consejo de administración de la empresa, y que también había anunciado que se iba a Microsoft.

OpenAI fue fundada en 2015 como una asociación sin fines de lucro. Se asoció con Microsoft, que invirtió miles de millones de dólares y le dio acceso a su infraestructura tecnológica para permitirle desarrollar modelos de IA cada vez más eficientes.

El sorpresivo derrocamiento de Sam Altman recordó a algunos en Silicon Valley al despido en 1985 de Steve Jobs por parte de Apple.

Jobs volvió años después al gigante que había fundado, para iniciar una etapa que encumbró a Apple gracias a productos como el iPhone.

Experiencia

La nueva junta directiva de OpenAI, aunque sigue siendo tan pequeña como la anterior, difiere drásticamente por la experiencia de sus nuevos miembros, todos ellos hombres.

El nuevo consejo de administración está presidido por Bret Taylor, de 43 años, cocreador de Google Maps, un exejecutivo del especialista en software Salesforce, director técnico en Facebook y miembro de la junta directiva de Twitter hasta la adquisición de la red social por parte de Elon Musk.

Larry Summers, de 68 años, profesor de Harvard, es exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y fue economista jefe del Banco Mundial.

Adam d’Angelo, de 39 años, figura muy conocida en Silicon Valley, es uno de los supervivientes del consejo anterior. Fundó el sitio de preguntas y respuestas Quora.

El comunicado no cita a Ilya Sutskever, director de OpenAI, ni a la empresaria Tasha McCauley ni a Helen Toner, directora de estrategia de un instituto de investigación en nuevas tecnologías, lo que podría indicar que no formarán parte de la nueva etapa de la empresa.

La alerta sobre la amenaza de la inteligencia artificial a la humanidad

De acuerdo con medios internacionales, varios investigadores de la firma tecnológica estadounidense OpenAI, creadora de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, alertaron de un avance que amenazaba a la humanidad antes del despido del director ejecutivo Sam Altman.

Se considera que la IA generativa es capaz de transformar sectores enteros de la economía. Suscita entusiasmo, pero también grandes preocupaciones sobre su posible peligro para la democracia (desinformación masiva) o el empleo.

Según el diario El País, investigadores de OpenAI se comunicaron con la institución antes del despido de Altman y alertaron sobre un descubrimiento de IA que podría amenazar a la humanidad.

Otros medios como The Verge y The Information amplían las versiones e indican que es probable que el informe no tuvo que ver con la relación laboral de Altman.

“Un día antes del despido de Altman, se aludió a un avance técnico reciente que la compañía había logrado y que le permitió ´descubrir el velo de la ignorancia´”, indicó The Information.

Ese mismo medio especializado publicó que algunos empleados de OpenAI creen que los comentarios de Altman se referían a una innovación realizada por los investigadores de la compañía a principios de este año que les permitiría desarrollar modelos de inteligencia artificial mucho más potentes.

“El avance técnico, encabezado por el científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever, generó preocupación entre algunos empleados de que la compañía no contaba con las salvaguardias adecuado”, añadió The Information.

De acuerdo con The Verge, los informes publicados detallan un modelo OpenAI llamado Q* (pronunciado Q Star) que se demostró recientemente y de forma interna en la compañía. Además, es capaz de resolver problemas matemáticos simples, Hacer matemáticas en la escuela primaria puede no parecer impresionante, pero señalaron que, según los investigadores involucrados, podría ser un paso hacia la creación de inteligencia artificial general (AGI).

Con información de AFP.