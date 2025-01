¿Se puede seguir usando TikTok en Estados Unidos con una VPN?

La red TikTok dejó de funcionar este domingo 19 de enero de 2025. Los 170 millones de usuarios en EE. UU. que tenía TikTok se quedaron sin ella.

Como una salida al cierre de TikTok en Estados Unidos, muchos expertos recomiendan el uso de una VPN, ya que continúa existiendo en otras partes del mundo. Sin embargo, es necesario saber algunos detalles para quedar decepcionado.

Aunque muchos expertos sugerían que esta sería una buena opción, al parecer no está funcionando, sin embargo un experto explica lo que sucede.

TikTok ya fue eliminada de las aplicaciones de Apple y Google en EE. UU. por lo que no se puede descargar y ya no muestra contenido. Por lo mismo, los usuarios ya no recibirán parches de seguridad ni actualizaciones de funciones.

Una VPN es como un túnel seguro entre su dispositivo y el internet, ya que oculta la dirección IP y la actividad en línea, con lo cual también se protegen nuestros datos de hackers y espías. Estas redes se usan principalmente para mantener las acciones en línea privadas y seguras. Por ello, se considera que esta podría ser una opción para usar TikTok en ese país.

¿Hay implicaciones legales si se accede a TikTok por una VPN?

Algunos expertos indican que “burlar” la prohibición a través de una VPN podría ser ilegal porque al limitar el acceso. Un usuario que use una VPN para saltarse dicho bloqueo y acceder a TikTok podría estar infringiendo la ley.

A la vez, si un gran número de personas usa VPN es posible que las empresas tecnológicas lo vean como una gran responsabilidad legal y tomen medidas drásticas contra la aplicación.

Conectarse a TikTok a través de una VPN

Algo muy importante que recomiendan los expertos es evitar las VNP gratuitas.

Una VPN permite simular que está en un lugar que no está, pero para que funcione en este caso es importante tomar esto en consideración:

Necesita iniciar sesión en una plataforma de TikTok fuera de los Estados Unidos. Es necesario tener una cuenta nueva, no registrada en EE. UU.

Si está fuera de EE. UU. con una cuenta de TikTok registrada en otro país, pero usa una VPN para simular que está en EE. UU. estará bloqueado.

Los expertos informáticos también recomiendan evitar hacer clic en enlaces o instalar aplicaciones que prometan evitar la prohibición, podrían tratarse de una estafa.

Entre las VPN más seguras para este 2025, el sitio especializado Xataca recomienda: a NordVPN, Sufshark, BitDefender VPN, CyberGhost VPN, ExpressVPN, Hide.me, IPVanish, Ivacy, IVPN, Mozilla VPN, Mullvad, Norton Secure VPN, Private Internet Access, Private VPN, Proton VPN, TunnelBear y Windscribe.