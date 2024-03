Elon Musk, el magnate y dueño de la red social X (antes Twitter), se pronunció este martes 5 de marzo tras las fallas en Facebook e Instagram.

De acuerdo con reportes de DownDetector, plataforma especializada en el rastreo de este tipo de problemas, evidenció que Facebook e Instagram han experimentado inconvenientes.

Las caídas del servicio de esas plataformas se reportaron a partir de las 9 horas (horario Guatemala), luego de que usuarios alertaron la falla.

Rápidamente usuarios se activaron en X y difundieron los inconvenientes que presentaron en las aplicaciones y en la versión web de dichos servicios.

“Si estás leyendo este post es porque nuestros servidores están funcionando”, publicó Elon Musk en su cuenta de X.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

Su publicación generó reacciones de los cibernautas, quienes indicaron que la aplicación Threads también presenta fallas.

Andy Stone, líder de comunicación en Meta se pronunció en X y dijo que la compañía trabaja en soluciones. "Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora", publicó Stone.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.