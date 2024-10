Sin volante ni pedales: Elon Musk presenta el robotaxi de Tesla y llegaría al mercado en 2027

El nombre de la actividad es un juego de palabras de la novela de ciencia ficción de Isaac Asimov “Yo, robot”.

Musk dijo que un vehículo sin volante ni pedales tendrá un precio menor a US$ 30 mil, así como se cargará de manera inalámbrica con tecnología inductiva y será 10 y 20 veces más seguro que los automóviles conducidos por personas.

En su participación, el magnate explicó que en un mundo autónomo, el vehículo es comparable a un pequeño salón.

Lea más: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reúne con Elon Musk en Austin, Texas

“Están sentados en un confortable saloncito y pueden hacer lo que quieran mientras están en este confortable saloncito, y cuando salgan, habrán llegado a su destino”, agregó.

El CEO de Tesla dio pocos detalles técnicos sobre el vehículo que se caracteriza por sus puertas que se abren hacia arriba y recuerdan al Delorean de la saga de “Regreso al futuro”.

También comentó que ya están listos 50 unidades y espera que en 2025 comienza la conducción autónoma y sin supervisión en Texas y California, antes de pasar a la producción del “cibertaxi”.

“Tiendo a ser un poco optimista con los plazos”, reconoció, al tiempo que aseguraba que comenzarán la producción antes del 2027.

Le podría interesar: Elon Musk y Javier Milei se reúnen y planean un evento para “promover la libertad” en Argentina

En la presentación, que comenzó con casi una hora de retraso, Musk mostró un vehículo de transporte de pasajeros denominado “Robovan”, el cual tiene la capacidad de 20 personas, o bien, tiene la capacidad de transportar mercancías. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre los plazos de producción.

Algunos asistentes del evento describen el automóvil como una enorme tostadora en movimiento, sin volante, pedales ni conductor.

Musk también presentó unos robots humanoides bailarines llamados Optimus que, según dijo, algún día podrán hacer tareas domésticas.

“Creo que será el mayor producto de la historia”, afirmó, añadiendo que el robot se vendería entre US$ 20 mil y 30 mil. Tampoco dio plazos y en la presentación no quedó claro cuáles son exactamente las capacidades del robot, aunque se le vio caminando entre el público y sirviendo bebidas.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better



It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8