Spotify Plus: la suscripción económica a la plataforma streaming de música con publicidad integrada

La compañía dijo que el nuevo servicio llevará por nombre Spotify Plus y tendrá como beneficios de la suscripción tradicional, como saltar canciones tantas veces como desee el usuario, no tendrá límite de reproducciones, permitirá elegir temas específicos y tendrá un costo de US$0.99 al mes.

Spotify recalcó que, en la versión gratuita del servicio, no se permite a los usuarios omitir más de seis canciones por hora y que solo deja escuchar pistas específicas de 15 listas de reproducción seleccionadas.

La compañía de streaming añadió que la diferencia de precio para Spotify Plus equivaldrá a que los usuarios tendrán que escuchar publicidad en medio de las canciones de la misma forma que sucede con la versión gratuita.

En la actualidad, el servicio Premium cuesta US$9.99 al mes y según la compañía, este nuevo modelo está pensado para aquellos usuarios que no han usado la aplicación debido al costo tradicional.

Spotify Plus es un modelo que está en fase de prueba y aún no tiene fecha de lanzamiento oficial. “Algunas pruebas terminan estableciendo el camino para nuevas ofertas o mejoras, mientras que otras solo pueden proporcionar aprendizajes. No tenemos ninguna información adicional para compartir en este momento “, indicó un vocero de Spotify.