Star Wars Squadrons promete ser el juego de batallas espaciales por excelencia

Finalmente Electronic Arts a través de su cuenta de Twitter ha anunciado el lanzamiento de Star Wars Squadrons es una realidad desde este lunes.

Será así que en horas del mediodía, la compañía dará a conocer de primera mano sus principales características, así como las plataformas en las que estará disponible y un primer tráiler del título.

De acuerdo a medios especializados, todo apunta a que Star Wars Squadrons será un videojuego en el que se podrá pilotar toda clase de naves de la franquicia y participar en grandes batallas espaciales, al más puro estilo de la saga Star Wars Rogue Squadron.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020