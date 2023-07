“Street Fighter”: la sexta parte pega más fuerte que nunca

Casi ninguna serie de juegos representa tanto el género de la lucha como “Street Fighter”. Con la nueva entrega “Street Fighter 6”, el editor Capcom lleva el juego a las consolas actuales, y da en el blanco.

Además de los puños, los adversarios disponen de un sinnúmero de ataques especiales sobrenaturales que difieren fundamentalmente para cada uno de los 18 personajes.

Para salir victorioso no basta con pulsar los botones lo más rápido posible. El secreto del éxito radica en combinar bien los ataques y esquivar hábilmente los golpes. Una novedad es la barra recargable Drive, que reta a los jugadores a adaptar dinámicamente su estilo de lucha.

“Street Fighter 6” puede jugarse tanto en modo multijugador como en solitario en la consola. En el modo historia, llamado World Tour, el jugador desarrolla su propio personaje, cuya apariencia y habilidades pueden adaptarse individualmente.

Este modo es idóneo para los novatos, o para aquellos que aún no estén familiarizados con la serie de juegos. El modo World Tour está ambientado en el universo de la serie de juegos y ofrece útiles informaciones, por ejemplo, acerca de la amplia gama de mecánicas de juego.

La nueva entrega lo tiene todo, e incluso ya se juega en la escena de los e-sports. Sin embargo, eso no significa en absoluto que no sea también apto para novatos: no hace falta ser un jugador profesional para divertirse con el juego.

“Street Fighter 6” está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.