Tecnología: 5 tentaciones en consolas y teléfonos que querrá tener

Las últimas novedades tecnológicas que deseará tener en casa. (Foto Prensa Libre: ThisIsEngineering en Pexels).

A pesar de la pandemia están llegando lanzamientos tecnológicos. Aquí le contamos sobre algunos de los más relevantes.

1. Xbox Series S y Xbox Series X

El 22 de septiembre es la fecha que Microsoft anunció para las nuevas consolas y comenzará a distribuirlas a partir del 10 de noviembre.

La Xbox Series S es más pequeña y de un precio más bajo. Los expertos han comentado que aunque el procesador es un poco más lento (CPU AMD Zen 2 de ocho núcleos a 3.6GHz) que la la Xbox Series X (CPU AMD Zen 2 de ocho núcleos a 3.8GHz), promete fluidez y rapidez. Ambas consolas tienen la compatibilidad con los mismos juegos.

La compañía preparó para el lanzamiento los juegos Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Halo: Infinite, Rainbow Six Siege, Madden NFL 21 y Yakuza: Like a Dragon.

Estas consolas tienen acceso también a Game Pass, es decir al catálogo de juegos de diversas editoriales por una suscripción mensual. También se anunció que se unirá en unos meses el catálogo de EA Play.

La Xbox Series X destaca por lograr mejores gráficos y es más rápida al tener más memoria (16 de RAM) que su hermana menor (10 de RAM). De almacenamiento se ha descrito que tiene 1TB, a diferencia de la Xbox Series S, que ofrece 512GB. En ella se pueden ejecutar juegos de forma nativa a 4K.

Otra diferencia entre ambas es que la Series X mantiene una versión con entrada de discos físicos y reproduce Bluray 4k, mientras la Series S es únicamente para juegos en línea.

2. Galaxy Z Fold 2

Este smarthpone ha llamado la atención por su delicada pantalla plegable. Funciona como celular y también como tableta y se puede cargar de manera inalámbrica.

La pantalla plegable de cristal ultrafino es de 7.6 pulgadas. También emite menos luz azul para disminuir la fatiga visual. En la página de Samsung se específica que ciertas aplicaciones pueden no ser compatibles con la multiventana.

Samsung también anunció que lanzará el Galaxy S20 FE el 23 de septiembre. El Galaxy S20 FE se inspira en el Galaxy S20. El sitio oficial publicó que cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas, procesador Snapdragon 865 y una batería de 4,500mAh.

3. PlayStation 5

La fecha programada para el PlayStation 5 es el 19 de noviembre, aunque para algunos países como Estados Unidos estará disponible desde el 15. Algunas páginas especializadas cuentan con una compra previa en línea.

Sony indica que existe una versión digital más económica sin unidad óptica, la PlayStation 5 Digital Edition. Los accesorios que llegarán con las consolas son los audífonos Pulse 3D, un control remoto, una estación de carga inalámbrica para el control DualSense y una cámara HD.

Una frecuencia de imagen alta y fluida de hasta 120 fps para los juegos compatibles, con soporte para salida de 120 Hz en pantallas 4K. Las consolas PS5 admiten salida de 8K, para que pueda jugar en la pantalla con resolución de 4320p.

La empresa anunció como un servicio el PlayStation Plus Collection y permitirá descargar videojuegos de PS4 que se pueden jugar en PS5. Entre ellos están el Demon’s Souls Remake, Fortnite, Devil May Cry V: Special Editionm Sackboy: A Big Adventure, entre otros. También vendrá God of War: Ragnarok, el siguiente juego en la saga de Kratos, que estará disponible par PS5 en exclusiva. No se ha dado la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI, también exclusiva de PS5.

4. Moto G9 Plus, G9 Play y E7 Plus

A mediados de septiembre Motorola lanzó estos nuevos dispositivos. El G9 entre las especificaciones están la pantalla de 6.81 pulgadas, android 10 y snapdragon 730G. La memoria RAM es de 4GB y tiene cámara de cuatro lentes, de 64, 8 y 2 megapíxeles.

El G9 Play tiene una pantalla un poco más pequeña de 6.5 pulgadas, también 4GB de RAM y su cámara de cuatro lentes de 48 y 2 megapixeles. La cámara frontal es de 8 megapixeles. Hasta dos días de batería con 5000 mAh. El E7 Plus tiene una pantalla de igual dimensión, Android 10 y snapdragos de 460. El almacenamiento es igual que el G9 Play y la cámara frontal de 16 megapíxeles.

5. Apple Watch Series 6

Esta es de las novedades que más se ha hablado. Una de las características es que el Apple Watch Series 6 viene en color rojo, gris, azul y cobre.

Además tiene la función para hacer electrocardiogramas y nuevas caras de reloj, con base en los Animojis y Memojis. Sin duda, parte de sus novedades es la la posibilidad de monitorear el oxígeno en la sangre, cuya función utiliza luces LED en colores y otros sensores. Esta serie ofrece una carga rápida y una mejor capacidad de batería. También ofrece un seguimiento del periodo menstrual.

Una versión más económica es el Apple Watch SE. Este se enfoca en las opciones deportivas, la conectividad o el seguimiento cardíaco. Pero no mide la función de oxígeno en sangre.