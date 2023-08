Threads: cómo está la nueva red social de Meta tras su primer mes de vida y cómo lucha por retener a sus usuarios

También ha caído el tiempo que los usuarios pasan en la aplicación. Hace un mes los usuarios abrían Threads un promedio de 14 veces y pasaban un promedio de 19 minutos navegando por ella y ahora abren la aplicación un promedio de 2,6 veces al día y pasan menos de tres minutos al día en ella, según Sensor Tower.

Cantantes, actores, políticos e “influencers” forman parte de los 120 millones de descargas que ha conseguido Threads en su primer mes.

Algunos famosos (como Kim Kardashian) se hicieron un perfil, pero no publicaron nada. Mientras que otras personalidades como Katy Perry, Ellen DeGeneres, Bill Gates, Britney Spears, Shakira, Alexandria Ocasio-Cortez u Oprah Winfrey empezaron fuerte y luego dejaron de publicar tan a menudo.

DeGeneres fue de las primeras 3 mil personas en descargar Threads. La presentadora se unió a Twitter en 2008 y en 2014 consiguió uno de los tuits más virales de la plataforma al publicar, en medio de la gala de los Óscar, un selfi con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt y Angelina Jolie, pero no ha tuiteado desde el 22 de abril.

People were saying threads would replace Twitter (X)! The sign up was easy (wouldn’t even call it a signup tbh). No real reason for people to switch IMO. #ThreadsApp pic.twitter.com/8PZ3Bq3YWc

— Abhinesh 👌 (@abhimufc) August 5, 2023