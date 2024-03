En este 2024 se cumple una década que en Guatemala se desarrolla un concurso anual dedicado a que estudiantes de diferentes planteles educativos aprendan sobre tecnología, reciban la instrucción y hagan sus propuestas creativas.

Este evento ha evolucionado y ahora es llamado Encuentro Nacional de Robótica, también conocido como Proyecto Balam, una iniciativa líder en Guatemala promovida por Universidad Galileo y Grupo Intelecto.

Es importante destacar que Proyecto Balam cuenta con el aval de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), convirtiéndolo en el único proceso de filtración oficial para definir a los jóvenes que conforman la Selección Nacional de Robótica, quienes posteriormente representan al país a nivel internacional en olimpiadas y mundiales de robótica.

A lo largo de este año 12 mil niños y adolescentes guatemaltecos han sido parte de esta iniciativa. “Proyecto Balam no sólo busca impulsar habilidades tecnológicas, sino también inspirar a la próxima generación de innovadores, ingenieros y científicos”, comenta Oscar Rodas,director de la carrera de Ingeniería en Electrónica de Universidad Galileo y cofundador del Proyecto.

En parte la metodología ACC (Aprende, Crea y Compite) les ha impactado y motivado a su acercamiento a estas temáticas. En este artículo comparten parte de su historia. Para conocer las bases para participar visite balam.galileo.edu.

Jefferson Navarro

Su profesión es ingeniero en mecatrónica en la Universidad Galileo y actualmente está sacando el último año de una maestría en automatización industrial.

Tiene 23 años y participó en Balam en 2016 cuando era estudiante del Liceo Canadiense, el concurso tenía otro nombre llamado Balam Robot Competition, ahí ganó uno de los primeros lugares. "Tenía cierto miedo porque no tenía conocimiento, pero tuvimos áreas de práctica e investigando salí adelante, estaba ilusionado y motivado", recuerda.

En 2017 perteneció a la Selección Nacional de Robótica y viajó a participar a Washington, Estados Unidos, a la competencia First Global Challange. Trabaja en un laboratorio de desarrollo de tecnología y diferentes proyectos innovadores. Actualmente es parte del equipo organizador que crea y manufactura los kits de robótica dentro del concurso anual estudiantil.

A respecto de su experiencia comenta que "estas competencias permiten acreditaciones internacionales, he acompañado a los equipos a otros países como México, Ecuador, Singapur, Suiza, Dubái y otros países", recuerda. Invita a los niños y jóvenes a involucrarse y perder el miedo, "a mi me ayudó a entender que quería seguir algo en tecnología, podría ser lo contrario, pero no lo descubrirán hasta que no se atrevan", agrega.

Jefferson Navarro -al centro- actualmente también es coach de estudiantes participantes. (Foto Prensa Libre: Universidad Galileo)

Majorie Álvarez

Tiene 20 años y participó en Balam desde el 2019 en un colegio de San Lucas Sacatepéquez llamado Colegio Industrial Mixto André Ampere y era estudiante de perito en electrónico. Los primeros años no ganó, pero no se desanimó.

En 2021 obtuvo un tercer puesto y con ello llegó a parte de la selección nacional y luego se convirtió en capitana de su equipo a nivel nacional para ir también al First Global Challenge. "De nuestro equipo teníamos una vocera porque era la única que hablaba inglés, así que al descubrir la gran herramienta que era ese idioma aprendí a hablarlo", explica.

"Ese año trabajamos en el primer nanosatelite a nivel bachillerato y lo lanzamos en el mismo campo donde se presentan los barriletes gigantes en Sumpango Sacatepéquez, mi lugar de origen", explica.

Ella tuvo la oportunidad de ser parte del equipo de apoyo como voluntaria de la olimpiada mundial de Robótica en Suiza y Singapur, en 2022 y 2023. "Tengo claro que pertenezco al pequeño porcentaje de adolescentes del interior de país y también al pequeño porcentaje de mujeres involucradas en estas actividades y quiero exhortar a las niñas y señoritas, así como a cualquier persona que se involucren porque necesitan perspectivas e ideas nuevas, así como personas que quieran cambiar Guatemala y el mundo, porque aunque empieza aquí se puede trascender", agrega.

Actualmente es estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de San Carlos.

Ha dado clases a niñas, es parte del proyecto Heroínas de la Ciencia de Senacyt y ocasionalmente es parte de presentaciones en diferentes centros educativos en el país.

Marjorie Álvarez actualmente es una joven que comparte su historia en diferentes lugares al interior del país. (Foto Prensa Libre: Universidad Galileo)

Iván Nájera

Él tiene 18 años y en 2021 tuvo una mención honorífica en el concurso y participó también en a edición mundial de First Global Challenge, en ese año fue virtual. Estudiaba en el Colegio Liceo Tec, de Chiquimula. "Decidí entrar más por pasatiempo porque estábamos en medio de la pandemia y quería distraerme", dice.

En 2022 ganó un primer lugar en el proyecto Balam y esto le abrió las puertas a Oaxaca, México, en Robomatrix Continental y ese año fue seleccionado como campeón continental de robótica y con ello representó en 2023 a la liga latinoamericana en América del Sur, ahí fue seleccionado también como campeón con medalla de oro.

"Gracias a esto he aprendido a potencializar mis habilidades en tecnología, programación, electrónica así como la comunicación, liderazgo y compañerismo", dice. Motiva a los adolescentes a involucrarse y descubran sus habilidades. Estudia ingenieria en mecatrónica en la Universidad Galileo, de manera remota apoya con tutorías para concursar a los estudiantes del colegio donde se formó a nivel medio.