Hace unos meses, Netflix anunció que ya no se podrán compartir cuentas fuera de una misma casa. Por ello, si usted usa un dispositivo que no está asociado a su Hogar con Netflix, debe cambiar la configuración de su plan.

De acuerdo con la plataforma: “Un Hogar con Netflix se define como el conjunto de dispositivos conectados a la red de internet de la ubicación principal en la que ves Netflix”. Esto quiere decir que, para compartir cuentas con otras personas, estos usuarios deberán conectarse a la misma red wifi para poder utilizar la plataforma.

En el caso de Guatemala, si usted dispone de un plan básico de Netflix, debe adquirir un plan estándar o premium para compartir dicha cuenta con una persona que no viva con usted.

Debido al costo extra que implica conectarse desde otra red wifi, algunos usuarios expusieron su confusión en redes sociales, ya que para algunos de ellos esto implica realizar cambios en la configuración de sus cuentas actuales.

En la red social X, antes Twitter, se visualizan comentarios de usuarios en diferentes países que desean que la plataforma les brinde una solución a los inconvenientes derivados de este cambio. Estas son algunas de las reacciones expuestas en X:

@yoigo contraté con vosotros un pack de Agile TV + Netflix + AmazonPrime.

Os pregunté si Netflix si podía usar en dos casas distintas y me dijisteis que sí. Sorpresa! No se puede porque "Tu dispositivo no forma parte del hogar Netflix de esta cuenta"

Que solución dais?