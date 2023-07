TweetDeck será de pago a partir de agosto como parte de las nuevas políticas de Twitter

Los usuarios que quieren tener acceso a esa verificación (en forma de marca azul) deben pagar un abono (8 dólares en la actualidad), excepto los que que ya habían sido verificadas como una cuenta auténtica según el régimen anterior.

TweetDeck fue lanzado hace más de una década, y permite al usuario ordenar en su computadora las cuentas por temas, mediante columnas.

“Dentro de 30 días los usuarios deberán estar verificados para tener acceso a TweetDeck“, informó el mensaje de la red, que añadirá nuevas funciones al programa.

Durante el pasado fin de semana numerosos usuarios se quejaron de que no podían tener acceso a TweetDeck. Twitter precisó que era por razones técnicas.

Twitter compró esta aplicación en 2011, a un precio de 40 millones de dólares en la época.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023